Politica energetica, l'affondo di De Luca: Dal Governo Meloni vittoria di Pirro Il deputato dem attacca: "Rinnovabili frenate e subalternità all'estero"

La nuova linea d'azione di Bruxelles sulla flessibilità energetica accende lo scontro politico a Roma. Ad aprire il fuoco contro l'esecutivo è l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, che liquida l'ottimismo della maggioranza definendo i risultati sbandierati da Palazzo Chigi come una "vittoria di Pirro". Secondo l'esponente dem, il messaggio arrivato dall'Unione Europea è inequivocabile: la flessibilità concessa agli Stati membri non è un assegno in bianco, ma un vincolo stringente da destinare esclusivamente agli investimenti nelle energie rinnovabili, indicate come l'unica strada strutturale per abbattere i costi delle bollette e contrastare il caro spesa che stringe alla gola famiglie e imprese.

Il tesoretto europeo: 14 miliardi di euro in tre anni

Il fulcro della sfida economica per l'Italia si gioca su cifre importanti. Il nuovo quadro europeo offre al nostro Paese l'opportunità di mobilitare risorse ingenti, ma la gestione del fondo rischia di trasformarsi in un terreno di scontro frontale tra maggioranza e opposizione.

I punti chiave della transizione secondo l'opposizione sono le risorse disponibili, l'obiettivo autonomia e il taglio dei costi. L'Italia ha la possibilità di mettere in campo circa 14 miliardi di euro nell'arco dei prossimi tre anni, i fondi devono servire a sganciare il Paese dalle dipendenze estere, rafforzando l'autonomia energetica nazionale. Solo lo sviluppo di fonti pulite può garantire una riduzione strutturale e duratura delle tariffe elettriche e del gas.

L'atto d'accusa: "Rinnovabili frenate e subalternità all'estero"

L'affondo di De Luca si sposta poi sul piano della cronaca politica e geopolitica, contestando duramente la strategia finora adottata dal centrodestra. Il deputato del PD accusa il Governo Meloni di aver scientemente rallentato la transizione ecologica, indebolendo il sistema Paese proprio nel momento di massima vulnerabilità internazionale. "Bisogna fare l'esatto contrario di quanto fatto finora dal Governo Meloni, che ha rallentato gli investimenti nelle rinnovabili e ha indebolito il Paese, rendendolo più esposto di altri alla crisi energetica determinata dalla guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran."

Le spine della maggioranza: divisioni interne e nodi internazionali

Il quadro delineato dal deputato dem evidenzia una critica profonda che va oltre la politica interna, toccando la postura internazionale dell'Italia. De Luca denuncia mesi di presunta "subalternità politica e culturale" nei confronti della leadership di Donald Trump, seguiti da repentine retromarce che avrebbero minato la credibilità di Roma sui tavoli strategici europei. A pesare sulla gestione delle grandi crisi globali, conclude l'esponente del PD, sarebbero le forti divisioni interne alla maggioranza di governo, che starebbero rallentando le decisioni cruciali proprio mentre l'Italia avrebbe bisogno di risposte rapide per mettere in sicurezza il proprio tessuto produttivo.