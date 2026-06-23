Legge elettorale: Auriemma: "Maggioranza non vuole arrivare al voto" L'appello del vicepresidente del gruppo M5S alla Camera

"La maggioranza pubblicamente dice che vuole un confronto ma non è realmente così: io sono in commissione e vi posso dire che il dibattito è limitato a soli tre minuti, abbiamo chiesto più tempo perché ci sono molte cose da discutere ma loro non vogliono arrivare al voto sulle preferenze. Vorremmo un confronto franco sulle preferenze che la maggioranza non vuole".

Così Carmela Auriemma, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera e componente della commissione Affari Costituzionali al termine della riunione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio sulla legge elettorale