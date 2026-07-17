Simeone: "De Luca scarica ancora responsabilità sulla sanità da lui governata" L'affondo del consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente

"Ormai è un copione che si ripete. Ogni venerdì Vincenzo De Luca utilizza la sua trasmissione per riscrivere la realtà e scaricare su altri le responsabilità di problemi che portano anche la firma dei dieci anni del suo governo.

Oggi torna a lanciare l'allarme sulla sanità come se fosse un semplice osservatore, dimenticando di essere stato presidente della Regione e assessore alla Sanità, quindi il principale responsabile delle scelte che hanno segnato il sistema sanitario campano", dichiara il consigliere regionale e capogruppo del gruppo Fico Presidente, Nino Simeone.

"Non sorprende che continui a concentrare la propria attenzione soprattutto sul comparto della sanità privata accreditata. È una scelta politica che ha caratterizzato la sua gestione.

L'attuale amministrazione regionale, guidata dal presidente Roberto Fico, sta invece lavorando per rafforzare innanzitutto la sanità pubblica, investendo su personale, servizi e organizzazione, senza per questo trascurare il ruolo del privato accreditato, che resta una componente importante del sistema sanitario regionale.

Colpisce, inoltre, il silenzio del suo partito, che ha condiviso con De Luca dieci anni di governo della Campania e oggi continua a sostenere l'attuale maggioranza regionale. Chi ha amministrato non può comportarsi come se fosse all'opposizione né può pensare di cancellare con qualche dichiarazione le proprie responsabilità.

I campani sono stanchi di assistere, ogni venerdì, a una rappresentazione della realtà che non coincide con quella vissuta ogni giorno da cittadini, pazienti e operatori sanitari. Servono meno propaganda e più senso di responsabilità. Le criticità della sanità si affrontano con il lavoro e con soluzioni concrete, non cercando ogni settimana un responsabile diverso" - conclude Simeone.