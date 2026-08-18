"Cuomo incompatibile": si infiamma lo scontro tra Regione e Governo Rastrelli (FdI) accusa: il ministero dell'Interno ha certificato l'assenza di requisiti

Si accende lo scontro politico tra Regione e Governo: il ministero dell’Interno ha dichiarato l’incompatibilità di Vincenzo Cuomo come assessore della giunta Fico. Lo rende noto il senatore di Fratelli d’Italia, e segretario della commissione Giustizia, Sergio Rastrelli, che aveva presentato un’interrogazione parlamentare.

Oggetto del contendere, il ruolo di sindaco di Portici di Cuomo e l’assenza, secondo il centrodestra, dei requisiti richiesti per essere eletto.

Rastrelli ha sollecitato il presidente del consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, ad attivare le procedure per la decadenza immediata dalla carica di assessore di Vincenzo Cuomo. L’esponente della giunta, dal canto suo, ha rispedito al mittente le accuse, ribadendo la correttezza della propria nomina.

"Nell'arco dei suoi primi mesi di attività, la giunta regionale presieduta dall'onorevole Fico ha quindi operato scelte politiche, varato delibere, emesso provvedimenti e deliberato impegni di spesa in presenza e di concerto con un membro di giunta, nominato assessore in palese violazione di legge", aggiunge Rastrelli.