M5S Campania: "Rafforzate priorità su sanità, lavoro, sociale e aree interne" L'approvazione del DEFR 2027-2029

"Con l’approvazione del Defr 2027-2029 la Campania fissa le priorità dei prossimi anni. Come Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato perché dentro questa programmazione trovassero maggiore spazio i temi che consideriamo decisivi: sanità pubblica, contrasto alla povertà, lavoro, aree interne, ambiente e sostegno alle fasce più fragili", dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, Raffaele Aveta, Salvatore Flocco, Luca Trapanese ed Elena Vignati.

"Abbiamo rafforzato l’attenzione sul contrasto alle liste d’attesa e sull’assistenza territoriale, sul sostegno al reddito e ai caregiver, sul lavoro stabile e sicuro e sul contrasto al caporalato, sulla tutela dell’ambiente e dell’agricoltura. E ancora: giovani, diritto all’abitare, sicurezza del territorio, risorsa idrica e contrasto allo spopolamento".

Priorità richiamate anche in aula dal capogruppo Gennaro Saiello nel corso del suo intervento sul Documento di economia e finanza regionale.

"Adesso viene la parte più importante: trasformare questi indirizzi negli atti e nelle politiche della Regione e verificarne concretamente i risultati.

Le risorse pubbliche devono tradursi in servizi migliori, più opportunità e risposte concrete per cittadini e territori. È su questo che continueremo a lavorare, perché la programmazione abbia effetti reali sulla vita delle persone", concludono.