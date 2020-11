Serie C, inizia un nuovo tour de force per le campane Cavese - Ternana inaugurerà l'ottava giornata del girone C

Si scrive ottava giornata, si legge inizio di un nuovo tour de force. Le campane inserite nel girone C di Serie C sono pronte all'ennesima full immersion di campionato. Ad aprire le danze la Cavese, in campo alle 16, al “Menti”, contro la capolista Ternana. Un ricco antipasto che precederà una domenica da vivere tutta d'un fiato. Nel calcio dei calendari spezzatino si tornerà ad assaporare il gusto retrò delle gare in contemporanea. Alle 15, l'Avellino ospiterà il Catanzaro dell'ex Evacuo in una sfida che si preannuncia senza esclusione di colpi. Dopo aver ricaricato le batterie e ingoiato l'amaro boccone del pari in rimonta, subito per mano della coriacea Turris, i biancoverdi, senza Maniero, appiedato per due turni dal giudice sportivo, proveranno a riprendere la marcia verso la vetta della classifica, ma i giallorossi, in ritiro punitivo dopo l'1-1 infrasettimanale con il Palermo, non possono permettersi di frenare ancora, altrimenti il primo a farne le spese potrebbe essere il tecnico Calabro. E a proposito di ambizioni d'alta quota e di Turris: contro il Potenza del neo-tecnico Capuano, i corallini cercano ulteriori conferma a margine di una partenza sprint da applausi. Tornando al capitolo dei tecnici in bilico, Virtus Francavilla – Casertana è una gara da dentro o fuori per Guidi, a caccia del primo successo sulla panchina rossoblù per allontanare l'ombra di Campiolongo. Viterbese – Paganese metterà, infine, in palio punti salvezza. Gli azzurrostellati dovranno dimostrarsi più forti delle defezioni.