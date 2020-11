Juve Stabia - Viterbese 2-0, le vespe tornano a volare Un gol per tempo e ritorno al successo per i gialloblù. Romero e Fantacci firmano il successo

La Juve Stabia torna a vincere. Lo fa al “Menti” battendo con il finale di 2-0 la Viterbese e salendo a quota 17 punti in classifica. Il vantaggio gialloblù arriva in avvio di gara, al 4', e porta la firma di Romero, su cross basso dalla destra di Fantacci. Terzo gol stagionale per l'attaccante delle vespe. I laziali, reduci dall'avvicendamento in panchina tra Maurizi e Taurino, confermano tutte le proprie difficoltà e il primo tempo si traduce in un monologo degli uomini di Padalino. L'approccio all'inizio di frazione è fatale agli ospiti anche nella ripresa. Al 50', un colpo di testa di Baschirotto serve involontariamente Fantacci, il trequartista entra in area di rigore dalla destra e batte con un mancino velleitario il colpevole Daga, festeggiando il secondo centro personale in campionato. La reazione della Viterbese è tutta in una conclusione sull'esterno della rete di Tounkara (56'). La Juve Stabia sfiora il tris con Garattoni, che, al 73', crossa disegnando una traiettoria beffarda. La traiettoria si stampa sulla traversa. Poco dopo la mezz'ora altra chance per il 3-0. Ricci controlla e mette dentro per Fantacci, che sciupa tutto a zero metri dalla porta aprendo troppo il piatto. Domani, alle 14,30, a Lentini, Catania - Turris; alle 15, Casertana - Bari, Paganese - Bisceglie e Catanzaro - Cavese. Resterà, invece, a guardare l'Avellino, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsi del posticipo con il Potenza. Sono 8 i positivi al Covid nel “gruppo squadra” biancoverde.

Il tabellino.

Juve Stabia - Viterbese 2-0

Marcatori: pt 4' Romero; st 5' Fantacci.

Juve Stabia (4-3-3): Tomei; Garattoni, Codromaz, Mulè, Rizzo; Mastalli, Berardocco (36' st Bovo), Scaccabarozzi (28' st Vallocchia); Fantacci (35' st Lia), Romero (35' st Bubas), Orlando (41' st Bentivegna). A disp.: Lazzari, Maresca, Bovo, Guarracino, Oliva. All.: Padalino.

Viterbese (4-4-2): Daga; Mbende, Ferrani, De Santis; Falbo (5' st Galardi), Baschirotto, De Falco, Bezziccheri (44' st M. Menghi), Sibilia (19' st Besea); Rossi (19' st Calì), Tounkara. A disp.: Borsellini, Bianchi, Markic, Ricci, E. Menghi, Zanon, Macrì, Scalera. All.: Taurino.

Arbitro: Monaldi della sezione di Macerata. Assistenti: Landoni della sezione di Milano e Ravera della sezione di Lodi. Quarto ufficiale: Grasso della sezione di Ariano Irpino.

Note: Ammoniti: Rossi, Mulè, Bezziccheri, Lia, Besea. Angoli: 2-5. Gara a porte chiuse.