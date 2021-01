Serie C, cambiano gli orari per due campane nel 22esimo turno A ufficializzarlo la Lega Pro attraverso un comunicato

La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto delle variazioni in relazione ai match del girone C di Serie C in programma il prossimo 3 febbraio, valide per la ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Palermo – Ternana avrà inizio alle ore 15 così come Vibonese – Virtus Francavilla e Viterbese – Turris.