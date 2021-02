Cavese e Paganese, ora c'è una possibilità in più per salvarsi Tra domani e lunedì le gare valide per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C

Aumentano le chance di salvezza per Cavese e Paganese e, più in generale, per le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Domani, alle 15, al “Lamberti”, il derby tra blufoncé e azzurrostellati, confortati dalla decisione della Lega Pro di modificare i criteri, relativi al girone C, per quanto riguarda le squadre che saranno declassate in Serie D al termine della stagione. In seguito all'esclusione del Trapani non ci sarà alcuna retrocessione diretta, ma tutto passerà attraverso i playout. La quintultima classificata si salverà direttamente. Per le campane si riduce, dunque, il gap dalla permanenza immediata in categoria, senza passare dagli spareggi. Le formazioni dalla quartultima all'ultima si affronteranno in gara di andata e ritorno. In caso di parità nel punteggio, dopo le due partite, non si salverà la miglior classificata, ma la squadra con miglior differenza reti. L'ultima e la terzultima retrocederanno, però, direttamente, qualora il distacco dalla quartultima e dalla terzultima sia superiore a 8 punti. Chi, invece, guarda le zone alte della classifica è alla vigilia di una domenica spartiacque. L'Avellino sfiderà il Palermo al “Partenio-Lombardi”; la Turris il Bisceglie al “Liguori”; la Juve Stabia l'ostica Virtus Francavilla in trasferta. Tutti in campo alle 15. Gran chiusura lunedì sera, alle 21, con Ternana – Casertana.