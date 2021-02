Serie C "no stop", mercoledì di campionato per le campane Il big match alle 20,30: al "Partenio-Lombardi" Avellino - Foggia. Ieri Cavese - Juve Stabia 1-2

Serie C "no stop". Turno infrasettimanale, campane in campo per la venticinquesima giornata del girone C. Alle 20,30 il big match Avellino - Foggia. I biancoverdi vanno a caccia del nono risultato utile consecutivo per difendere il secondo posto, augurandosi di incrementare il vantaggio sul Bari prima del turno di riposo (che arriverà dopo il derby di domenica, al “Pinto”, con la Casertana) e tenere accesa la fiammella della speranza di accorciare sulla capolista Ternana. Alle 15, si inizierà, però, con Virtus Francavilla – Paganese e Turris – Palermo. Gli azzurrostellati, due successi nelle ultime tre partite, puntano al colpo per continuare la scalata in classifica; i corallini, che hanno annunciato l'arrivo del difensore Ferretti e salutato D'Alessandro, a ripartire dopo aver incassato quattro sconfitte in cinque partite. Alle 17,30 in palio punti playoff, al “Ceravolo”, tra Catanzaro e Paganese. Nell'anticipo riscatto immediato per la Juve Stabia, che al “Lamberti” ha battuto la Cavese con il finale di 2-1. Metelliani in vantaggio con il gol dell'ex gialloblù Bubas, ma ripresi da un calcio di rigore, trasformato da Marotta, per un fallo di Semeraro su Eposito. Squadre al riposo sul risultato di 1-1. Nel finale del secondo tempo, il guizzo che vale la partita: in rete il difensore delle vespe, Troest. Il derby, nel ricordo di Catello Mari, lancia le vespe in zona spareggi promozioni e conferma gli aquilotti fanalino di coda.