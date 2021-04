Serie C, playoff e playout: l'ora della verità per le campane L'Avellino punta il Bari, la Juve Stabia ospita il Catanzaro: secondo e quarto posto, gare clou

Due anticipi determinanti per i giochi in alta e bassa classifica: la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C inizierà così, domani. Alle 15, il calcio d'inizio di Vibonese – Palermo. Vincendo, i calabresi, che sabato 17 aprile, alle 17,30, sfideranno l'Avellino allo stadio “Razza”, si avvicinerebbero alla permanenza in categoria e, pur avendo non avendo ancora la certezza aritmetica di conquistarla, avrebbero minore pressione in vista del match con i biancoverdi. Ma, alla vigilia della partita che può valere più di un'ipoteca sul secondo posto, con la chance di salire a +7 sul Bari battendolo nello scontro diretto in programma alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, i lupi sono, ovviamente, totalmente concentrati sul proprio di percorso e non c'è spazio per contemplare i potenziali effetti collaterali determinati dai risultati sugli altri campi. In tal senso, l'altra diretta inseguitrice, il Catanzaro, con 5 punti di ritardo dall'Avellino, è atteso, domenica, alle 15, da un durissimo banco di prova: al “Menti”, contro la Juve Stabia, reduce da cinque vittorie consecutive e 7 di fila in trasferta, ci sono in palio punti pesantissimi per il quarto posto e non sarà, ovviamente, una passeggiata di salute. E a proposito: la migliore quarta tra i tre gironi può venir fuori da quello C e, allora, la Turris, che deve chiudere i discorsi salvezza, sa pure che l'undicesimo posto “rischia” di valere i playoff. Tra il dire e il fare c'è la capolista Ternana, di scena al “Liguori”. Destini che si intrecciano, come quello della Cavese, a un passo dalla Serie D, a Teramo, e quello del Monopoli, che vuole fortemente gli spareggi promozione, per restare in tema, così come la Paganese desidera la permanenza in categoria e che al “Veneziani” punterà al colpaccio. Lunedì, alle 21, giù il sipario con Viterbese – Casertana.