Paganese, subito un rinforzo dal mercato per Grassadonia Verso la terza giornata del girone C di Serie C, le ultime di formazione sulle campane

Le campane nel girone C di Serie C sono pronte a tornare in campo. Tra domani e domenica, Avellino, Juve Stabia, Turris e Paganese saranno impegnate nella terza giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Toccherà aprire le danze ai corallini, chiamati a riscattare la sconfitta per 2-1 al “Liguori” contro il Monopoli. Tra il dire e il fare c'è il Foggia di Zeman, avversario di turno allo stadio “Zaccheria”. Recuperato Esempio, rientra Ghislandi, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 20. Indisponibili Franco e Pavone, acciaccati, ed il lungodegente Lame. In permesso Loreto, colpito da un grave lutto famigliare. Prima chiamata per il neo-acquisto Sartore. Domenica, alle 14,30, scoccherà l'ora di Paganese – Catania, prima sulla panchina azzurrostellata per Grassadonia dopo il suo ritorno in seguito all'esonero di Di Napoli. Intanto, è in arrivo un altro rinforzo dal mercato: il centrocampista Firenze, già a Pagani, proprio con Grassadonia, nell'annata agonistica 2016/2017. Alle 17,30 sarà la volta della Juve Stabia affrontare la Vibonese. Il neo-acquisto Evacuo partirà dalla panchina. A chiudere il quadro sarà l'Avellino, obbligato a vincere, al “Partenio-Lombardi”, contro il Latina. De Francesco prenderà il posto dello squalificato Aloi.