Serie C, scocca l'ora del primo turno infrasettimanale: il programma Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris pronte per la sesta giornata del girone C

Primo turno infrasettimanale della stagione, le campane scaldano i motori. Ad aprire le danze saranno Paganese e Juve Stabia. Gli azzurrostellati sono la squadra del momento nel girone C di Serie C. Dopo il cambio in panchina tra Di Napoli e Grassadonia sono maturati tre risultati utili consecutivi: Catania e Taranto sono finite al tappeto allo stadio “Torre” e al “San Nicola” è maturato un prezioso pari in rimonta. E così, domani, alle 18, contro il fanalino di coda Vibonese, c'è un'occasione ghiotta, ghiottissima, per volare a quota 11 punti in classifica dopo sole 6 giornate. Un ruolino di marcia da playoff. Intanto, è ufficiale la rescissione del contratto del difensore Aly Nader. Tornando al campionato, le vespe di Novellino vogliono difendere la propria imbattibilità allungando la striscia di partite senza sconfitte. Al “Francioni” c'è l'esame Latina per dare continuità al pari ottenuto allo “Zaccheria” contro il Foggia. Giovedì sarà la volta di Turris e Avellino. I corallini se la vedranno, alle 14,30, con il Catania, fresco di 1-1 al “Cervolo” contro il Catanzaro, prossimo avversario dei biancoverdi. L'obiettivo è calare il tris di successi in trasferta, in attesa di sfatare il tabù “Liguori” dove, finora, sono maturate due battute d'arresto in altrettante partite. I biancoverdi, in campo alle 21, non vogliono più fermarsi dopo aver rotto il ghiaccio con sul fronte della prima vittoria dell'annata agonistica piegando il Potenza. Nello scontro diretto contro gli uomini di Calabro, in bilico, sarà certo assente Kanoute. Da valutare la possibilità di un recupero in extremis di Di Gaudio.