Serie C, continua il tour de force delle campane: il programma Tre partite domani alle 17,30, un posticipo lunedì alle 21 tra voglia di rilancio e conferme

Altro giro, altra corsa. Le campane nel girone C di Serie C si apprestano a condurre in porto il primo tour de force stagionale. Mandato in archivio il turno infrasettimanale, si torna in campo. Domani, alle 17,30, l'Avellino andrà a caccia del secondo successo e del primo in trasferta sfidando al “Rocchi” di Viterbo il neo-promosso Monterosi Tuscia degli ex Adamo, Di Paolantonio e Rocchi. Buone notizie per Braglia dall'infermeria: recuperati Micovschi, Kanoute e Plescia. I primi due potrebbero essere titolari permettendo l'adozione del 4-3-3. Quattro punti di sutura a un orecchio, ma nessun dubbio in merito alla presenza sul rettangolo verde per Dossena. Alle 17,30 sono in programma anche Campobasso – Paganese e Turris – Latina. Gli azzurrostellati vanno a caccia del primo successo lontano dalle mura amiche dopo tre vittorie di fila al “Torre” per lanciarsi definitivamente in zona playoff, i corallini vogliono sfatare il tabù Liguori dopo aver vinto per tre volte su quattro fuori casa. A chiudere il quadro dei match in cui saranno impegnate le compagini locali ci penserà la Juve Stabia, che lunedì, alle 21, al “Menti”, affronterà il Palermo con la ferma intenzione di brindare ai primi 3 punti casalinghi dell'annata agonistica per confermarsi immediatamente a ridosso delle prime della classe con 10 punti già all'attivo in classifica da provare a rimpinguare.