Serie C, Avellino e Juve Stabia riaprono il campionato. Oggi Turris e Paganese Successi pesanti contro Taranto e Bari. Corallini e azzurrostellati sfidano Monterosi e Foggia

Terza vittoria casalinga consecutiva, sesto risultato utile di fila. L'Avellino stende il Taranto con il finale di 2-1 e riapre il campionato. Al “Partenio-Lombardi” la prima emozione dalla serata è di marca ionica. Punizione tagliata di Giovinco, colpo di testa di Granata, che centra la traversa. Alla mezz'ora il vantaggio biancoverde, con il più inatteso dei protagonisti ed il più atteso tra i calciatori in campo. Sbraga, fuori dalla prima giornata e finito ai margini del progetto tecnico dopo la gara di Coppa Italia di Serie C con l'Ancona Matelica, si prende la scena e il riscatto con gli interessi pennellando alle spalle di Chiorra un destro vellutato che scavalca la barriera e termina in rete. Nella ripresa il raddoppio con un'altra lieta sorpresa: Maniero, che sarebbe dovuto rientrare a Messina, stringe i denti, va in campo, sovrasta Benassai e piazza l'incornata vincente con tanto di corsa sfrenata sotto la Curva Sud per festeggiare. Civilleri riapre i giochi con un altro colpo di testa, anticipando D'Angelo e Forte sul primo palo. Al 91' l'estremo difensore è provvidenziale su Riccardi per blindare il risultato, che vale l'aggancio in classifica ai rossoblù, il -3 sul secondo posto in classifica e il -7 dal primo, occupato dal Bari, steso al “Menti” da un rigore di Eusepi. Quinto gol dell'attaccante grazie al penalty concesso per un fallo di mano di Gigliotti. A chiudere il quadro delle gare valide per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, sponda campane, alle 14,30 Monterosi Tuscia – Turris e alle 17,30 Foggia – Paganese.