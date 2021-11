La Juve Stabia punge il Bari: 1-0, l'Avellino può portarsi a -7 dal primo posto Al "Menti" un gol di Eusepi su rigore stende la capolista, per i lupi un assist da non fallire

Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Juve Stabia, seconda sconfitta esterna di fila per il Bari. Al "Menti", nella gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, le vespe centrano l'impresa mandano al tappeto la capolista pugliese grazie a un gol su calcio di rigore, al 46' del primo tempo, di Eusepi concesso per fallo di mano di Gigliotti. Quinto gol in campionato per il centravanti. Nella ripresa espulso, al 42', per un colpo ai danni di Evacuo, lo stesso Gigliotti. Un risultato prezioso per i gialloblù e per le dirette insegutrici dei biancorossi, tra cui l'Avellino, che battendo il Taranto si porterebbe a 7 punti dal primo posto in classifica.

Il tabellino.

Juve Stabia - Bari 1-0

Marcatore: pt 46' Eusepi (rig.)

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri, Donati, Troest, Caldore, Rizzo; Davì, Scaccabarozzi; Stoppa Bentivegna (9' st Berardocco), Panico (31' st Guarracino); Eusepi (8' s Evacuo). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Esposito, Squizzato, Lipari, Della Pietra. All.: Sottili.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Scavone (1' st Di Gennaro), Bianco (15' st D’Errico), Mallamo (30' st Citro); Botta (1' st Marras); Antenucci, Simeri (15' st Cheddira). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Mazzotta, Belli, De Risio, Paponi. All.: Mignani.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Terenzio della sezione di Cosenza. Quarto Ufficiale: Djurdjevic della sezione di Trieste.

Note: Espulso al 42' st Gigliotti per condotta antisportiva. Ammoniti: Scavone, Gigliotti, Evacuo, Ricci, Sarri. Angoli: 1-4. Recupero: pt 1', st 6'.