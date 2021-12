Non solo Avellino - Bari, c'è il derby Paganese - Juve Stabia Serie C, diciassettesima giornata del girone C. La Turris di scena a Potenza dopo il ko coi lupi

Non c'è affatto da annoiarsi in attesa di Avellino – Bari in programma domani, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, big match della diciassettesima giornata del girone C di Serie C che, per quanto riguarda le corregionali dei biancoverdi, coincide con il turno di campionato che porta in dote il derby tra Paganese e Juve Stabia. Gli azzurrostellati, decimati da acciacchi, infortuni e squaliifiche; reduci da cinque sconfitte nelle ultime sei partite e da quattro k.o. consecutivi, ospitano i gialloblù, tra le formazioni più in forma del torneo grazie alla cura Sottili, che ha perso solo una volta su sei gare da quando si è accomodato sullo scranno delle vespe e va caccia del quinto risultato utile di fila, con un pensiero rivolto all'assenza, forzata, per il divieto di trasferta, alla tifoseria stabiese. Battuta in casa 2-1 dall'Avellino, la Turris vuole confermarsi implacabile in trasferta, ma Caneo ha invitato a non dare nulla per scontato contro il Potenza, relegato nei bassifondi della classifica.