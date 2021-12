Serie C, ultima giornata del girone di andata: il programma delle campane Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris scenderanno in campo contemporaneamente

Ultima giornata di andata nel girone C di Serie C, le campane vogliono chiudere in bellezza prima di tuffarsi nell'ultimo appuntamento ufficiale del 2021, in programma mercoledì 22 dicembre, quando sarà il momento di scendere in campo per le gare valide per la prima giornata di ritorno. Tutte le partite si giocheranno alle 14,30.

Al “Partenio-Lombardi” scoccherà l'ora di Avellino – Foggia. Biancoverdi e rossoneri avrebbero gli stessi punti in classifica, 31, se ai satanelli non ne fossero stati comminati 4 di penalizzazione. Un dato numerico sufficiente, oltre al non trascurabile valore della rosa pugliese, per suggerire agli irpini di non sottovalutare la gara. Zeman ritrova l'Avellino, da avversario, a distanza di ben 17 anni, anche Braglia è un ex, ma non è tempo di amarcord. I lupi vanno a caccia del secondo successo di fila e del dodicesimo risultato utile consecutivo per approfittare dello scontro diretto tra il Palermo e la capolista Bari, che permetterà, in caso di successo sui dauni, di recuperare punti su una o entrambe le formazioni che li precedono in graduatoria. Ballottaggio tra 4-3-3 e 4-2-3-1 come modulo, con Aloi, De Francesco, Mastalli e Micovschi in corsa per sostituire lo squalificato Carriero.

Al “Torre” è in programma il derby tra Paganese e Turris: gli azzurrostellati vogliono confermare un fortino lo stadio amico, i corallini brillare ancora una volta fuori casa per consolidarsi al secondo posto.

Test in trasferta, a Francavilla Fontana, per la Juve Stabia di Sottili, che cerca un cambio di passo lontano dalle mura amiche per rilanciarsi definitivamente in chiave playoff.