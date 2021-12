Serie C, per le campane è l'ora dell'ultima giornata di andata Alle 14,30 in campo Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris: il programma

Diciannovesima e ultima giornata di andata nel girone C di Serie C. Tutti in campo alle 14,30 per la penultima gara ufficiale del 2021. Prima della sosta natalizia e del mercato di riparazione le campane vogliono regalarsi un finale in crescendo.

Procedendo per ordine di classifica, ancor prima che per motivi di campanile, Paganese – Turris è un derby cruciale sia per la lotta per un posto al sole, sia per la bagarre salvezza. Gli azzurrostellati, reduci dalla sconfitta per 5-3 sul campo del Picerno, puntano sul fattore “Torre” per riprendere la marcia verso la permanenza in categoria; i corallini, secondi in condominio con il Palermo, a 8 punti dal Bari capolista, fuori casa sono ancor più temibili che al “Liguori” e mirano a conquistare l'intera posta in palio per approfittare dello scontro diretto, al “Barbera”, tra i rosanero e i biancorossi pugliesi.

Stesso discorso per l'Avellino, che ospita il Foggia di Zeman. Il boemo ritrova i biancoverdi a 17 anni di distanza dalla sua deludente esperienza sulla panchina irpina, culminata con una retrocessione senza appello in Serie C.

A chiudere il quadre delle partite in cui saranno impegnate formazioni campane è Virtus Francavilla – Juve Stabia. Gli uomini di Sottili devono cambiare passo lontano dalle mura amiche dopo aver vinto e convinto al “Menti”, contro il Potenza, e trovato continuità di rendimento nel momento in cui il tecnico toscano è subentrato a Novellino.