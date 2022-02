Serie C, campane in campo per il recupero della terza giornata di ritorno Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris pronte a un nuovo turno infrasettimanale: il progamma

È il momento di rimettersi in pari col calendario; della quarta tappa del tour de force da cinque partite in quindici giorni, che coincide con il recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C. Campane di nuovo in campo. Alle 18 l'Avellino di Gautieri cerca conferme in casa del Latina, che attraversa uno strepitoso stato di forma: 4 vittorie nelle ultime 5 partite; 6 nelle ultime 8 a fronte di una sola sconfitta.

Dopo il successo per 2-0 sulla Fidelis Andria e le battute d'arresto in trasferta a Catanzaro e Francavilla Fontana, con conseguente cambio della guida tecnica, i biancoverdi sono chiamati a tornare a muovere la classifica anche lontano dalle mura amiche per continuare a dare sostanza all'ambizione di scalzare il Catanzaro, impegnato a Potenza, dal secondo posto in classifica, e tenere accesa la fiammella della speranza di una rimonta sul Bari capolista, di scena al “San Nicola” contro la mina vagante Picerno.

Juve Stabia – Vibonese, in programma alle 21 al pari dei match delle altre corregionali dell'Avellino, è una gara decisiva per il futuro sulla panchina delle vespe del tecnico Sottili, a rischio esonero. Non meno delicata Turris – Foggia, coi corallini chiamati a interrompere l'emorragia di stop che si protrae da 5 gare di fila. Al “Massimino”, contro un Catania stoico, più forte di ogni difficoltà societaria, la Paganese si gioca una delle ultime chance per evitare i playout.