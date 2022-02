Latina - Avellino, le probabili formazioni Al "Francioni" (ore 18) il recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C

È il momento di rimettersi in pari col calendario; della quarta tappa del tour de force da cinque partite in quindici giorni, che coincide con il recupero della terza giornata di ritorno del girone C di Serie C: al “Francioni” sta per scoccare l'ora di Latina – Avellino. Alle 18 il fischio d'inizio del match tra i biancoverdi, terza forza del campionato, e i nerazzurri, in stato di grazia: 6 vittorie e una sola sconfitta nelle ultime 8 giornate; 3 successi fila. Numeri che si commentano da soli e che rappresentano più di un semplice avvertimento in merito al tipo di atteggiamento che gli uomini di Gautieri, tra gli ex di turno, dovranno proporre in campo per cercare di ripetersi dopo il successo casalingo sulla Fidelis Andria, sabato scorso, quando si è consumato l'esordio del tecnico, subentrato a Braglia, sulla panchina biancoverde.

Sul fronte formazione i lupim che devono rinunciare ancora a Dossena, oltre a Chiti, Di Gaudio, Mastalli e Mignanelli, dovrebbero ripartire dal 3-5-2 per poi virare sul 4-3-3 a gara in corso, all'occorrenza con l'inserimento di Micovschi. Maniero, recuperato, sembra destinato a non partire dall'inizio lasciando spazio a Plescia, ritrovato e motivato a mille. Anche Murano dovrebbe, perciò, partire tra i rincalzi. Rizzo e De Francesco, in favore di Ciancio e Aloi, le possibili altre novità dal primo minuto in ottica turnover. In porta torna Forte.

Sponda pontina, due i ballottaggi da risolvere: Sane o Jefferson in attacco; Carissoni o Ercolano nelle vesti di cursore di fascia destra.

Latina – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Francioni” (ore 18)

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Barberini, Amadio, Tessiore, Sarzi Puttini; Carletti, Sane. A disp.: Ciammaruconi, Tonti, Teraschi, Celli, Ercolano, Palermo, Di Livio, Rossi, D’Aloia, Atiagli, Rosseti, Jefferson. All.: Di Donato.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mascia, Spinozzi.

Ballottaggi: Sane – Jefferson: 55% - 45%; Carissoni – Ercolano: 55% - 45%.

Diffidati: Tessiore.

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Rizzo, Carriero, De Francesco, Kragl, Tito; Kanoute, Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Ciancio, Di Martino, Matera, Aloi, Micovschi, Mocanu, Maniero, Murano. All.: Gautieri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiti, Di Gaudio, Dossena, Mastalli, Mignanelli.

Ballottaggi: Scognamiglio – Micovschi: 55% - 45% (se gioca Micovschi 4-3-3 con Rizzo o Ciancio terzino destro); De Francesco – Aloi: 51% - 49%; De Francesco – Matera: 55% - 45%; Plescia – Maniero: 60% - 40%.

Diffidati: Ciancio, Tito.

Arbitro: Scatena della sezione di Avezzano. Assistenti: D'Angelo della sezione di Perugia e Biffi della sezione di Treviglio. Quarto Ufficiale: Baratta della sezione di Rossano.