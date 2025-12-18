Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: misura cautelare per un 50enne Polizia: azioni a tutela delle fasce deboli

Personale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Gli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Avellino hanno permesso di ricostruire e far emergere una serie di reiterate condotte delittuose riconducibili ad azioni moleste commesse dall’uomo in danno della anziana madre.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, ritenendo valido il quadro probatorio emerso dalle indagini, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 50enne che, rintracciato in Avellino dalla Squadra Mobile, è stato associato alla Casa Circondariale “A. Graziano” di Bellizzi-Avellino.

Le misure e le attività svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino nell’ambito del cd. Codice Rosso sono tese a rafforzare la tutela delle persone in condizioni di vulnerabilità.

Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.