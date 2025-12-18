VIDEO | Fuochi illegali e prodotti non sicuri: sequestri a raffica della Finanza

Controlli rafforzati da parte della Guardia di finanza di Avellino in vista delle festività sul contrasto ai fuochi d'artificio illegali, contraffazione, abusivismo commerciale organizzato e commercializzazione di prodotti non sicuri.
Solo a dicembre i militari del comando provinciale, in una serie di attività su tutto il territorio, hanno sequestrato 15mila prodotti pirotecnici considerati pericolosi e denunciato due persone.
Sigilli anche a più di 18mila tra articoli natalizi, elettrici e cosmetici non a norma, con due esercenti segnalati alla Camera di commercio.
Le attività - sottolineano le fiamme gialle irpine - si inseriscono nel piano predisposto dal prefetto di Avellino nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.