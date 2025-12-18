Furto in abitazione a Cervinara: la polizia denuncia un uomo Nei guai un 60enne originario della valle caudina

Gli agenti del Commissariato di polizia di Cervinara hanno identificato e denunciato un uomo resosi responsabile del reato di tentato furto in abitazione nel Comune di Rotondi.

L’attività delittuosa è stata perpetrata nella notte scorsa. Gli agenti, prontamente allertati dalla Sala Operativa a seguito dell’attivazione del sistema di allarme, hanno prontamente raggiunto la privata dimora evitando che il delitto fosse portato a conseguenze ulteriori.

All’esito di una incalzante attività investigativa, condotta anche tramite la visione di sistemi di videosorveglianza, gli agenti del Commissariato di P.S. di Cervinara hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 60enne originario della valle caudina, già noto alle forze dell’ordine.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.