Pallanuoto, Sardinia Cup: il Settebello pronto all'esordio contro la Grecia Tra i convocati di Campagna ci sono il salernitano Dolce e il partenopeo Renzuto Iodice.

"Finalizzeremo la preparazione qui in Sardegna con un torneo importante che dovrà rimettere in moto la confidenza con le partite e i veri match”. Parole di coach Sandro Campagna che in terra sarda sta preparando l’Europeo che a fine mese andrà in scena in Croazia. Gli azzurri sono in raduno a Sassari dal 1° agosto e soprattutto hanno tanta voglia di scendere in acqua per sfidare Grecia, Croazia e Serbia, avversarie durissime che aiuteranno ad alzare l’asticella. L'esordio è previsto per lunedì alle 20:00 proprio contro gli ellenici

Nella squadra vice campione del mondo e fresca vinvitrice della World League, ci saranno anche il salernitano Vincenzo Dolce e il partenopeo Vincenzo Renzuto Iodice, veterani e punti fermi del Settebello. “Abbiamo fatto un richiamo fisico per una settimana –spiega Campagna- dando dei giorni di riposo a chi aveva bisogno. Dobbiamo riprendere il filo del gioco e del discorso, e sono molto contento di giocare questo torneo perché ci permetterà di rientrare nel ritmo gara. Poi avremo quattro giorni di riposo e andremo ad un torneo a Belgrado sempre per un 4 Nazioni. Ci saranno Croazia, Serbia e Francia. Altri tre grandi match per incamerare informazioni ed implementare il livello della condizione. Tutto procede bene siamo sereni e fiduciosi".

Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia (Ore 18.30)

Italia-Grecia (Ore 20) diretta Raisport + HD



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia (Ore 18.30)

Croazia-Italia (Ore 20) diretta Raisport + HD



3 giornata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia (Ore 17.30) diretta Raisport + HD

Croazia-Grecia (Ore 19)

I convocati di Campagna: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero e Simone Rossi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Marco Del Lungo e Giacomo Cannella (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Francesco Massaro (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat ed Eithan Cousin, il video analista Paolo Baiardini e la nutrizionista Angela Andreoli.