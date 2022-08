Pallanuoto, Settebello: i gol di Dolce e Renzuto Iodice non fermano la Grecia A Sassari Azzurri ko 9-8 nell'esordio contro gli ellenici. Domani c'è la Croazia.

Sassari continua ad essere la capitale europea della pallanuoto. Dopo l’edizione femminile ecco quella maschile della Sardinia Cup che questa sera ha visto l’esordio del Settebello vice campione del mondo.

L’avventura degli azzurri di Campagna però è iniziata con un ko. Italia sconfitta 9-8 dalla Grecia in un match in cui hanno giocato e segnato anche i due campani che fanno parte della spedizione: Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice. La Sardinia Cup, che non è altro che un baco di prova per migliorare meccanismi e condizione in vista degli Europei, continuerà domani sera quando alle 20:00 la squadra di Dolce e Renzuto Iodice tornerà in acqua per sfidare la Croazia.

Intanto alla fine del match contro la Grecia ha parlato coach Campagna che ha avuto comunque delle indicazioni positive.

“Siamo stati abbastanza lenti in tutto, nelle decisioni e nel nuoto, e siamo andati subito in affanno sul contatto fisico. Abbiamo lavorato molto in questa settimana, la condizione non è ottimale ma dobbiamo comunque giocare con una maggiore forza fisica e vigoria. La partita è stata bruttarella, e comunque l’avevamo ripresa ma poi siamo stati di nuovo troppo ingenui in alcune situazioni. Tutto sommato ci sono anche indicazioni positive, soprattutto dai più giovani e da quelli che finora avevano giocato meno. C’è molto da migliorare e da qui agli europei abbiamo tre settimane per farlo”.



Italia-Grecia 8-9

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Alesiani 1, Iocchi Gratta, Fondelli 3 (1 rig), Ferrero, Renzuto Iodice 1, Cassia, Rossi, Bruni 1, Condemi, Dolce 1, Massaro. All. Campagna

Grecia: Tzortzatos, Genidounias 2, Skoumpakis, Gkiouvetsis 3, Argyropoulos Kanakakis, Papanastasiou 2, Dervisis, Alafragkis, Gkillas 1, Kakaris 1, Solanakis, Vlachopoulos, Limarakis, Kopeliadis, Kalogeropoulos. All. Vlachos.

Arbitri Peris (Cro) e Putnikovic (Srb)

Note: Uscito per limite di falli Papanastasiou nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 3/10 + un rigore e Grecia 5/10. A metà del terzo tempo Massaro sostituisce Del Lungo tra i pali degli azzurri.

Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia 9-7 (3-0, 2-2, 2-4, 2-1)

Hanno arbitrato Luca Bianco e Filippo Gomez

Italia-Grecia 8-9 (2-4, 2-1, 3-3, 1-1)



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia (Ore 18.30)

Croazia-Italia (Ore 20) diretta Raisport + HD



3 giorata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia (Ore 17.30) diretta Raisport + HD

Croazia-Grecia (Ore 19)