Pallanuoto, Sardinia Cup: il Settebello vince in rimonta e domani c'è la Serbia In gol anche il napoletano Renzuto Iodice nella rimonta finalizzata da una prodezza di Fondelli.

Il Settebello tira fuori l’orgoglio e porta a casa una rimonta fantastica contro la Croazia. Nella seconda giornata della Sardinia Cup gli uomini di coach Campagna l’hanno spuntata per 12-11 grazie ad un gol di Fondelli a un minuto e mezzo dalla sirena finale. Vittoria importante che porta anche la firma del partenopeo Renzuto Iodice e del solito Vincenzo Dolce.

Bene per la vittoria, ma anche questa sera abbiamo commesso tanti errori e avuto troppi alti e bassi” ha spiegato il CT Campagna a fine gara. “Dobbiamo cambiare andamento –continua- se vogliamo far bella figura agli Europei di Spalato. Ovviamente non possiamo essere al top della condizione, come non lo sono anche le altre nazionali. Oggi è una giornata da ricordare comunque, perché trent'anni fa festeggiavamo la vittoria delle Olimpiadi contro la Spagna, al termine di una finale epica: un pensiero, quindi, voglio rivolgerlo a tutti i mie compagni di quel favoloso gruppo". Con un po’ di “amarcord” Campagna ha chiuso una giornata importante per il Settebello che domani tornerà in acqua, alle 17:30, per sfidare la Serbia che dopo le vittorie su Croazia e Grecia guida la classifica a punteggio pieno.





Croazia-Italia 11-12

Croazia: Bijac, Buric 2, Fatovic 4 (1 rig.), Krapic 1, Lazic, Bukic, Biljaka 1, Zuvela, Marinic Kragic 3 (2 rig.), Vrlic, Basic, Kharkov, Popadic. All. Tucak .

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Alesiani 1, Iocchi Gratta, Fondelli 2, Cannella 5, Renzuto Iodice 1, Condemi 2, Ferrero, Bruni, Di Somma 1, Dolce, Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Tucak (Cro) e Gomez (Ita)

Note: parziali 3-2, 2-3, 4-2, 2-5. Usciti per limite di falli Biljaka (C) nel terzo tempo, Iocchi Gratta (I), Renzuto Iodice (I) e Kharkov (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Croazia 3/13 + 3 rigori e Italia 8/18

Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia 9-7 (3-0, 2-2, 2-4, 2-1)

Hanno arbitrato Luca Bianco e Filippo Gomez

Italia-Grecia 8-9 (2-4, 2-1, 3-3, 1-1)



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia 10-11 (2-5, 5-2. 3-3, 0-1)

Ha arbitrato Luca Bianco

Croazia-Italia 11-12 (3-2, 2-3, 4-2, 2-5)

Classifica: Serbia 6, Grecia e Italia 3, Croazia 0



3 giornata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia (Ore 17.30) diretta Raisport + HD

Croazia-Grecia (Ore 19)