Pallanuoto, Sardinia Cup: vince il Settebello di Renzuto Iodice e Dolce I due campani, entrambi in gol nella vittoria con la Serbia, sono stati fondamentali.

E’ una lunga e magica estate per il Settebello che dopo l’argento Mondiale e la vittoria della World League, ha vinto anche la Sardinia Cup. La squadra di coach Campagna, di cui fanno parte anche i due campani Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice, si è aggiudicata la competizione andata in scena a Sassari grazie alla vittoria finale contro i campioni Olimpici della Serbia. 12-10 il risultato in favore del Settebello con Renzuto Iodice mattatore con tre reti e Dolce autore di un gol.

Pubblico in delirio per l’Italia che portando a casa il trofeo continua nel migliore dei modi l’avvicinamento a quello che è l’obiettivo primario: vincere gli Europei di fine mese in Croazia. La concorrenza sarà agguerritissima ma questo Settebello può fare l’impresa.





Italia-Serbia 12-10

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 3 (1 rig.), Alesiani, Iocchi Gratta 1, Fondelli, Cannella, Renzuto Iodice 3, Condemi 2, Ferrero 1, Bruni 1, Di Somma, Dolce 1, Massaro. All. Campagna.

Serbia: Risticevic, Mandic 2, Velkic 1, Randjelovic 2, Vucinic 1, Pljevancic 1, S. Rasovic, Lukic 1, Drasovic 1, Radulovic, Stojanovic, Drasovic 1, Dobozanov, Martonovic. All. Savic

Arbitri: Filippo Gomez (Ita) e Putnikovic (Srb)

Note: parziali 2-4, 3-2, 3-3, 4-1. Usciti per limite di falli Vucinic (S) a 5'53 del terzo tempo, Fondelli (I) a 3'16 e Randelovic (S) a 7'36 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/11 + 3 rigori e Serbia 4/12 + un rigore. Espulsi per reciporche scorrettezze Alesiani (I) e Radulovic (S) a 1'42 del secondo tempo, per reciproche scorrettezze Di Somma (I) e Martinovic (S) a 6'32 del terzo tempo, per gioco violento Lukic (S) a 4'30 del quarto tempo e per reciproche scorrettezze Radulovic (S) e Bruni (I) a 7'41 del quarto tempo. Risticevic (S) para un rigore a Di Somma a 3'52 del secondo tempo, Risticevic (S) para un rigore a Di Fulvio a 5'53 del terzo tempo.

Sardinia Cup – Torneo Maschile



1 giornata - lunedì 8 agosto

Serbia-Croazia 9-7 (3-0, 2-2, 2-4, 2-1)

Hanno arbitrato Luca Bianco e Filippo Gomez

Italia-Grecia 8-9 (2-4, 2-1, 3-3, 1-1)



2 giornata - martedì 9 agosto

Grecia-Serbia 10-11 (2-5, 5-2. 3-3, 0-1)

Ha arbitrato Luca Bianco

Croazia-Italia 11-12 (3-2, 2-3, 4-2, 2-5)



3 giornata - mercoledì 10 agosto

Italia-Serbia 12-10 (2-4, 3-2, 3-3, 4-1)

Croazia-Grecia 15-10 (4-1, 4-5, 4-3, 3-1)

Ha arbitrato Luca Bianco

Classifica: Italia e Serbia 6, Croazia e Grecia 3