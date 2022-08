Boxe; tanta Campania nel raduno azzurro ad Assisi Dal 18 al 30 agosto la Nazionale femminile lavorerà al centro Nazionale di Pugilato.

Estate senza troppe soste per le boxeur italiane. Il lungo percorso che porta alle Olimpiadi di Parigi 2024 è iniziato da tempo e non prevede distrazioni. Da giovedì 18 a martedì 30 agosto è in programma presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi un Training Camp con le atlete Elite.

Come al solito ci saranno diverse boxeur campane tra cui spiccano i nomi di una carichissima Angela Carini e di Irma Testa, che raggiungerà la truppa azzurra a partire dal 24. Da segnalare anche la presenza di Sirine Chaarabi e Assunta Canfora. Dal 24 arriveranno anche le under 22 tra cui Daniela Golino e Sharon Prisco. La squadra italiana lavorerà intensamente in questo raduno agli ordini dei tecnici Laura Tosti e Massimiliano Alota.