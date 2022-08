Basket, si riparte in casa Gevi Napoli e Givova Scafati È la vigilia del raduno per i gialloblu dell'Agro, azzurri con tabella test pronta

Il Ferragosto come deadline, poi si riparte: sono pronte la Gevi Napoli e la Givova Scafati. Il club gialloblu si ritroverà nelle prossime ore al PalaMangano. Non emergono novità sul restyling programmato per consentire alla squadra dell'Agro di disputare regolarmente le gare casalinghe del prossimo campionato tra le mura amiche. La prospettiva è quella di iniziare la stagione al PalaBarbuto di Napoli, ma nel frattempo la Givova riprende la preparazione nel suo palasport con un gruppo rinnovato: un mix di volti nuovi e conferme. Dentro Julyan Stone, Doron Lamb, Trevor Thompson, Kruize Pinkins e Myke Henry, che si legheranno al nucleo italiani con Quirino De Laurentiis, Riccardo Rossato, Diego Monaldi e Iris Ikangi e con la new entry Aristide Landi. Ecco i dieci con il numero di maglia già assegnato per un roster che proverà a stupire in massima serie.

Per la Gevi percorso simile con il programma amichevoli già certificato dal sodalizio presieduto da Federico Grassi. Sabato 27 sarà test al PalaBarbuto contro la Benacquista Latina, team di Serie A2, con il livello di difficoltà crescente nella preseason: in programma la sfida contro l'Happy Casa Brindisi a Campobasso prima di ritrovare il gruppo della New Basket per il Memorial Pentassuglia proprio a Brindisi dal 3 al weekend dell'9 e 10 settembre.