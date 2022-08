Scafati Basket, ecco Stone e Lamb: si corre al PalaMangano Prendono sempre più forma i roster dei club campani, al lavoro nei ritiri precampionato

Da Myke Henry e Kruize Pinkins a Julyan Stone e Doron Lamb: la Givova Scafati abbraccia altri due cestisti e il roster prende sempre più forma al PalaMangano. Corre il gruppo di coach Alessandro Rossi: il club gialloblu lo celebra nel giorno del suo compleanno sui canali social. Grande entusiasmo nell'Agro verso la nuova stagione, quella che Scafati vivrà in massima serie dopo una promozione splendida, condivisa con la piazza, pronta per l'annata sportiva 2022/2023. Nei giorni scorsi sono arrivati buoni segnali dall'amministrazione comunale. L'assessore allo sport del comune di Scafati, Laura Semplice, ha definito come pronto il progetto di restyling nell'attesa dell'approvazione del bilancio per il trasferimento dei fondi sul capitolo. L'obiettivo è quello di consentire alla squadra di giocare al PalaMangano sin dal primo match di campionato. Si lavora sul parquet per la ricarica fisica verso i primi impegni della preseason. Scafati sarà protagonista in massima serie, la Campania vivrà con due club il prossimo torneo. La Gevi Napoli ha chiuso il roster con l'arrivo di Kaiser Gates e vuole costruire un cammino di gestione nel secondo anno di A per la stabilità del progetto costruito e per la continuità che può essere centrata con il roster e lo staff tecnico, guidato da Maurizio Buscaglia con Cesare Pancotto primo assistente.