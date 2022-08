Canottaggio, tanta Campania in raduno in vista del Mondiale I big ci sono tutti, il DT Cattaneo terrà al squadra a Sabaudia fino all’11 settembre.

Dopo gli Europei di Monaco di Baviera in casa azzurra si guarda già al futuro. Non c’è tempo per le vacanze, il prossimo appuntamento è dietro l’angolo ed è quello più importante. Dal 18 al 25 settembre a Racice in Repubblica Ceca andranno in scena i Mondiali. Il direttore tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, lo scorso 19 agosto ha dato il via ad un nuovo collegiale a Sabaudia che porterà la squadra azzurra ad allenarsi insieme fino alla settimana precedente all’inizio della competizione. 48 i convocati, 30 uomini e 18 donne, con tanta Campania tra cui spiccano i nomi dei big come Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Vincenzo Abagnale. La pattuglia campana è ogni volta sempre più ampia e questo anche grazie ai risultati ottenuti in passato da questi ragazzi che sono un grande esempio per i giovani che vedono nel canottaggio la possibilità di diventare atleti importanti ed entrare nei corpi militari.

Ecco tutti i convocati di Cattaneo:

Stefano Oppo (Carabinieri), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli (CC Aniene), Alessandro Bonamoneta (FFGG/SS Murcarolo), Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Simone Venier (Fiamme Gialle), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC M.Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Matteo Castaldo, Enrico D’Aniello, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci, Alice Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis (SC Gavirate), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

Di seguito lo staff tecnico scelto da Cattaneo: Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile) e Federico Vitale (Allenatore settore Olimpico maschile.