Pallanuoto, Europei: il Settebello domina la Slovacchia Tribuna per il salernitano Dolce, senza reti il napoletano Renzuto Iodice.

Inizio soft per il Settebello vice campione del mondo agli Europei in Croazia. A Spalato gli uomini di coach Sandro Campagna si sono divertiti rifilando 21 reti alla malcapitata Slovacchia. Fuori per tournover il salernitano Vincenzo Dolce e Fondelli, senza reti invece il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice.

Nel 21 a 9 finale MVP Edoardo Di Somma: "I gol segnati sono poco importanti, abbiamo iniziato non bene questa partita ma poi ci siamo sbloccati in attacco –ha specificato l’esperto giocatore azzurro-. Prendiamo le cose positive e analizzeremo gli errori perché la difesa deve esser sempre una delle nostre prerogative. Anche con la Georgia sarà difficile, hanno tanti elementi di esperienza e naturalizzati che possono far male. Ai mondiali hanno dimostrato di poter dare filo da torcere a molte squadre".

Non del tutto soddisfatto coach Sandro Campagna. "Vittoria larga, ma potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita. La Slovacchia ha buoni giocatori e ci ha messo in difficoltà soprattutto con il doppio centroboa. In attacco mi sono piaciute molte trame di gioco e, pur non giocando sciolti, aver segnato ventuno reti è un buon segnale. Ora la Georgia sarà un avversario duro, era sotto di un gol con il Montenegro. Poi un paio di espulsioni l'hanno penalizzata nel punteggio, ma aspettiamoci una partita fisica che dovremo giocare con grandi attenzione e intensità".

Mercoledì il Settebello tornerà in acqua alle 17:00 per sfidare la Georgia.

tabellino Italia-Slovacchia 21-9

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 3, Damonte 1, Iocchi Gratta 4, Alesiani 2, Cannella G. 1, Renzuto, Marziali 3, N. Presciutti, Bruni L. 1, E. Di Somma 5 (1 rig.), Condemi 1, Nicosia. All. Campagna

Slovacchia: Hoferica, Kaid, Tisaj 2, Kovacik, Durik 1, Balogh 1, Seman, Baco, Juhasz, Molnar, Caraj 3, Balaz 2 (1 rig.), Simkovic . All. Orsula

Arbitri: Schwartz (Isr) e Balzan (Mlt).

Note: parziali 6-3, 6-2, 4-2, 5-2. Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Italia 9/10 + 3 rigori (uno parato a Di Fulvio a 7.42 nel primo tempo; uno deviato sulla traversa a Condemi a 7.50 del secondo tempo), Slovacchia 4/10 + un rigore. Nel quarto tempo in porta Nicosia per l'Italia. Balogh (S) uscito per limite di falli a 5.52 del quarto tempo.

IL SETTEBELLO PER SPALATO. Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Nello staff, oltre al commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin e il videoanalista Paolo Baiardini.

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale; le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale; le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13esima alla 16esima. Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono al dodicesimo. Semifinali l'8 settembre e finali due giorni dopo.

Torneo maschile

Prima fase

Girone A: Italia, Georgia, Slovacchia, Montenegro,

Girone B: Grecia, Malta, Francia, Croazia

Girone C: Romania, Germania, Spagna, Olanda

Girone D: Serbia, Ungheria, Israele, Slovenia

1^ giornata - lunedì 29 agosto

Girone A

Georgia-Montenegro 11-14 (3-5, 2-4, 3-4, 3-1)

Italia-Slovacchia 21-9 (6-3, 6-2, 4-2, 5-2)

Girone B

Grecia-Francia 12-12 (3-3, 4-5, 4-2, 1-2)

Malta-Croazia 5-19 (0-2, 1-3, 2-7, 2-7)

Girone C

Romania-Spagna 9-16 (1-4, 2-4, 4-5, 2-3)

Germania-Olanda 6-13 (1-3, 1-2, 2-4, 2-4)

Girone D

Serbia-Israele 18-3 (3-0, 8-1, 3-1, 4-1)

Ungheria-Slovenia 23-7 (4-3, 6-2, 6-0, 7-2)

2^ giornata - mercoledì 31 agosto

Girone A

14.00 Montenegro-Slovacchia

17.00 Italia-Georgia

Girone B

10.30 Grecia-Malta

20.30 Croazia-Francia

Girone C

12.00 Olanda-Spagna

15.30 Romania-Germania

Girone D

9.00 Slovenia-Israele

19.00 Serbia-Ungheria

3^ giornata - venerdì 2 settembre

Girone A

10.30 Georgia-Slovacchia

19.00 Italia-Montenegro

Girone B

15.30 Malta-Francia

20.30 Grecia-Croazia

Girone C

14.00 Germania-Spagna

17.00 Romania-Olanda

Girone D

9.00 Ungheria-Israele

12.00 Serbia-Slovenia

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it