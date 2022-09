Pallanuoto, Europei: Settebello ancora vincente, venerdì c'è il Montenegro Doppietta per il napoletano Renzuto Iodice, Campagna soddisfatto dell'approccio.

E’ un Settebello concentrato e motivato quello che sta disputando in Croazia il campionato Europeo. La squadra di coach Sandro Campagna ha battuto anche la Georgia con un roboante 18-8. Partita che ha visto protagonisti anche i due atleti campani Vincenzo Renzuto Iodice, autore di due reti, e Vincenzo Dolce.

"Abbiamo avuto un approccio migliore in attacco rispetto alla partita con la Slovacchia” ha commentato a fine match Campagna. “I ragazzi si divertivano, il pressing era efficace e tutto ha funzionato bene fino a metà gara. Poi siamo passati a zona e abbiamo preso tante espulsioni contro, disunendoci un po'. Dovremmo fare delle valutazioni sul perché non ha funzionato, però mi tengo la buona prestazione contro una squadra che ha dei valori. Ora il Montenegro per accedere direttamente ai quarti di finale. Loro solo una bella squadra, mi piace il loro stile di gioco, la loro aggressività, ma noi dobbiamo fare il nostro percorso qualsiasi sia l'esito della partita di venerdì prossimo".

Match importante perché il Montenegro potrà creare difficoltà alla squadra vice campione del mondo. L’appuntamento è per venerdì alle 19:00.

tabellino Italia-Georgia 18-8

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Damonte 1, Alesiani 4, A. Fondelli 1, Cannella 2, Renzuto 2, Marziali 2, N. Presciutti, Bruni L. 1, Di Somma E. 3, Dolce, Nicosia . All. Campagna.

Georgia: Razmadze, Vapenski 2 (1 rig.), Dadvani, Shushiashvili 1, Bitadze 1, Jelaca 1, Jakhaia, Saric 2, Imnaishvili, Magrakvelidze, Adeishvili, Vasic 1, Shubladze. All. Stanojevic.

Arbitri: Kovacs Csatlos (Hun) e Dervieux (Fra).

Note: parziali 4-1, 5-2, 6-4, 3-1. Spettatori 200 circa. In porta Nicosia (I) e Shubladze (G). Del Lungo (I) e Razmadze (G) in porta nel terzo tempo. Superiorità numeriche: I'Italia 8/9, Georgia 6/11 + un rigore. Cannella (I) uscito per limite di falli a 2'11 del quarto tempo.

Torneo maschile

Prima fase

Girone A: Italia, Georgia, Slovacchia, Montenegro,

Girone B: Grecia, Malta, Francia, Croazia

Girone C: Romania, Germania, Spagna, Olanda

Girone D: Serbia, Ungheria, Israele, Slovenia

2^ giornata - mercoledì 31 agosto

Girone A

Montenegro-Slovacchia 18-10 (4-1, 5-6, 6-1, 3-2)

Italia-Georgia 18-8 (4-1, 5-2, 6-4, 3-1)

Girone B

Grecia-Malta 25-6 (8-1, 6-2, 4-1, 7-2,

20.30 Croazia-Francia

Girone C

Olanda-Spagna 10-11 (3-3, 0-4, 4-2, 3-2)

Romania-Germania 11-4 (2-2, 3-1, 3-0, 3-1)

Girone D

Slovenia-Israele 5-9 (2-4, 0-0, 2-2, 1-3)

19.00 Serbia-Ungheria

1^ giornata - lunedì 29 agosto

Girone A

Georgia-Montenegro 11-14 (3-5, 2-4, 3-4, 3-1)

Italia-Slovacchia 21-9 (6-3, 6-2, 4-2, 5-2)

Girone B

Grecia-Francia 12-12 (3-3, 4-5, 4-2, 1-2)

Malta-Croazia 5-19 (0-2, 1-3, 2-7, 2-7)

Girone C

Romania-Spagna 9-16 (1-4, 2-4, 4-5, 2-3)

Germania-Olanda 6-13 (1-3, 1-2, 2-4, 2-4)

Girone D

Serbia-Israele 18-3 (3-0, 8-1, 3-1, 4-1)

Ungheria-Slovenia 23-7 (4-3, 6-2, 6-0, 7-2)

3^ giornata - venerdì 2 settembre

Girone A

10.30 Georgia-Slovacchia

19.00 Italia-Montenegro

Girone B

15.30 Malta-Francia

20.30 Grecia-Croazia

Girone C

14.00 Germania-Spagna

17.00 Romania-Olanda

Girone D

9.00 Ungheria-Israele

12.00 Serbia-Slovenia

Ottavi di finale - 4 settembre

2a Girone A-3a Girone C (ore 15, Gara 3)

3a Girone A-2a Girone C (ore 16:30, Gara 4)

2a Girone B-3a Girone D (ore 19, Gara 5)

3a Girone B-2a Girone D (ore 20:30, Gara 6)

Quarti di finale - 6 settembre

1a Girone D-Vincente Gara 3 (ore 15)

1a Girone B-Vincente Gara 4 (ore 16:30)

1a Girone C-Vincente Gara 5 (ore 19)

1a Girone A-Vincente Gara 6 (ore 20:30)

Semifinali 5° Posto - 8 settembre

Perdente Gara 3-Perdente Gara 5 (ore 14)

Perdente Gara 4-Perdente Gara 6 (ore 15:30)

Semifinali - 8 settembre

Vincente Gara 3-Vincente Gara 5 (ore 18)

Vincente Gara 4-Vincente Gara 6 (ore 20:30)

Finali - 10 settembre

Finale 7° Posto (ore 14)

Finale 5° Posto (ore 15:30)

Finale 3° Posto (ore 18)

Finale (ore 20:30)

foto A. Masini / deepbluemedia.eu per Federnuoto.it