Karate, in Premier League bronzo per Mangiacapra e Perfetto Le due campane si sono imposte nella finalina del terzo posto.

Arrivano ottime notizie da Baku in Azerbaijan dove nel week end è andata in scena la quarta tappa del circuito Premier League della WKF. Gli atleti italiani hanno portato a casa tre medaglie nel kumite grazie a Silvia Semeraro, e alle campane Alessandra Mangiacapra ed Erminia Perfetto, rispettivamente di Marcianise e Pozzuoli, che hanno vinto il bronzo.

La Mangiacapre si è imposta nella sfida per il terzo gradino del podio, nella categoria dei 61 kg, contro la rumena Malauta Miruna imponendosi col risultato di 5-2. Per la Perfetto, invece, nella categoria dei 50 kg, successo sulla tedesca Seden Bugur, battuta 7-0.

Medaglie importanti per le due campane e per tutto il movimento azzurro in vista dei prossimi appuntamenti. Per quanto riguarda la Premier League si gareggerà nuovamente nel fine settimana del 7, 8 e 9 ottobre a Los Angeles negli Stati Uniti.