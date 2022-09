Pallanuoto, Europei: il Settebello di Dolce e Renzuto Iodice fuori dal podio Azzurri beffati dai campioni del mondo della Spagna nella finale per il bronzo.

Quel rigore contro la Croazia brucia ancora. La sconfitta, assolutamente immeritata, ha messo il Settebello nelle condizioni di giocarsi una medaglia nel replay della finale Mondiale contro la Spagna. Peccato che questa volta la partita fosse valida solo per la conquista di un bronzo agli Europei di Spalato. Quel rigore –fischio clamoroso in favore dei padroni di casa- ha cambiato le sorti dell’intera competizione. La Croazia ha vinto l’oro battendo in finale l’Ungheria per 10-9. Festa grande a Spalato dove sul podio è salita anche la Spagna campione del mondo. Settebello battuto dagli iberici per 7-6, decisiva una rete di Perrone a tre minuti dal termine.

Tanto amaro in bocca, invece, in casa azzurra perché la squadra, ancora una volta, ha dimostrato di essere fortissima. Nella finalina per il terzo posto in gol anche il Salernitano Vincenzo Dolce, che dopo l’argento iridato e l’oro nella World League, sognava il tris. Ancora più sfortunato il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, dopo aver saltato il Mondiale, agli Europei voleva portare a casa qualcosa di importante. Per lui invece è arrivato uno stop di due giornate che non gli ha permesso di giocare la semifinale.

Il progetto di Campagna comunque è mirato al grande risultato a Parigi 2024 e la strada per ora sembra essere quella giusta.

"Se mi avessero detto di giocare tante partite così importanti a livello internazionale con una squadra piena di giovani ed esordienti non c'avrei creduto - sottolinea il cittì Sandro Campagna - E' stata una stagione fantastica; questo quarto posto è bugiardo, ma ci servirà da monito, esperienza e crescita per il futuro. Marziali, Damonte, Nicosia, Iocchi Gratta, Bruni, Condemi per la prima volta si sono affacciati a questo palcoscenico. Quello che è successo contro la Croazia in semifinale non l'ho mai visto in vita mia. Ho avuto tanti giocatori fuori per provvedimenti disciplinari, carichi di tensione, di fatica. Nonostante ciò siamo stati protagonisti".

tabellino Spagna-Italia 7-6

Spagna: Aguirre, Munarriz, Granados 1, Sanahuja 1, De Toro Dominguez, Larumbe 1, Famera 1, Cabanas, Tahull, Perrone 1, Barroso 1, Bustos 1, Lorrio. All. Martin.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Damonte 2, Iocchi Gratta, Fondelli, Cannella 1, Renzuto Iodice, N. Presciutti, Bruni 1, Alesiani, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Peris (Cro) e Zwart (Ned).

Note: parziali: 3-1, 0-2, 3-1, 1-2. Superiorità numeriche: Spagna 7/13, Italia 2/9 + 1 rigore. Iocchi Gratta uscito per limite di falli a 4'12 nel quarto tempo. Presciutti (I) espulso a fine partita. Spettatori 2000 circa.

ALBO D'ORO MASCHILE

1926 Budapest: Ungheria, Svezia, Germania

1927 Bologna: Ungheria, Francia, Belgio

1931 Parigi: Ungheria, Germania, Austria

1934 Magdeburgo: Ungheria, Germania, Belgio

1938 Londra: Ungheria, Germania, Olanda

1947 Monte Carlo: Italia, Svezia, Belgio

1950 Vienna: Olanda, Svezia, Jugoslavia

1954 Torino: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1958 Budapest: Ungheria, Jugoslavia, URSS

1962 Lipsia*: Ungheria, Jugoslavia = URSS

1966 Utrecht: URSS, Germania Est, Jugoslavia

1970 Barcellona: URSS, Ungheria, Jugoslavia

1974 Vienna: Ungheria, URSS, Jugoslavia

1977 Jonkoping: Ungheria, Jugoslavia, Italia

1981 Spalato: Germania Ovest, URSS, Ungheria

1983 Roma: URSS, Ungheria, Spagna

1985 Sofia: URSS, Jugoslavia, Germania Ovest

1987 Strasburgo: URSS, Jugoslavia, Italia

1989 Bonn: Germania Ovest, Jugoslavia, Italia

1991 Atene: Jugoslavia, Spagna, URSS

1993 Sheffield: Italia, Ungheria, Spagna

1995 Vienna: Italia, Ungheria, Germania

1997 Siviglia: Ungheria, Jugoslavia, Russia

1999 Firenze: Ungheria, Croazia, Italia

2001 Budapest: Jugoslavia, Italia, Ungheria

2003 Kranj: Serbia e Montenegro, Croazia, Ungheria

2006 Belgrado: Serbia, Ungheria, Spagna

2008 Malaga: Montenegro, Serbia, Ungheria

2010 Zagabria: Croazia, Italia, Serbia

2012 Eindhoven: Serbia, Montenegro, Ungheria

2014 Budapest: Serbia, Ungheria, Italia

2016 Belgrado: Serbia, Montenegro, Ungheria

2018 Barcellona: Serbia, Spagna, Croazia

2020 Budapest: Ungheria, Spagna, Montenegro

2022 Spalato: Croazia, Ungheria, Spagna

Note: Lipsia* due argenti

Medagliere europeo (prime cinque posizioni)

1. Ungheria 12-7-6 = 25

2. Jugoslavia / SCG / Serbia 8-9-5 = 22

3. Russia 5-3-4 = 11

4. Italia 3-2-6 = 11

5. Germania 2-3-3 = 8

Finali - 10 settembre

Finale 7° Posto

Montenegro-Georgia 14-11 (6-4, 2-1, 4-3, 2-3)

Finale 5° Posto

Grecia-Francia 10-8 (3-2, 4-1, 2-2, 1-3)

Finale 3° Posto

Spagna-Italia 7-6 (3-1, 0-2, 3-1, 1-2)

Finale 1° posto

Ungheria-Croazia 9-10 (parziali 3-3, 0-1, 4-4, 2-2)

TURNI PRECEDENTI

Ottavi di finale - 4 settembre

Montenegro-Romania 13-8 (2-3, 4-2, 3-2, 4-1)

Georgia-Olanda 12-8 (2-3, 5-1, 2-2, 3-2)

Grecia-Israele 22-9 (6-0, 6-4, 5-3, 5-2)

Francia-Serbia 10-9 (3-1, 1-1, 5-4, 1-3)

semifinali 13-16 posto

Slovacchia-Germania 7-18 (1-4, 2-6, 0-3, 4-5)

Malta-Slovenia 13-9 (3-2, 2-3, 3-3, 5-1)

Quarti di finale - 6 settembre

Ungheria-Montenegro 11-8 (3-1, 2-3, 2-1, 4-3)

Italia-Francia 16-8 (2-3, 5-2, 4-1, 5-2)

Spagna-Grecia 9-5, (4-2, 1-1, 2-1, 2-1)

Croazia-Georgia 15-5 (4-0, 2-2, 6-1, 3-2)

finale 15-16 posto

Slovacchia-Slovenia 11-5 (3-2, 3-1, 2-2, 3-0)

finale 13-14 posto

Germania-Malta 14-11 (3-3, 3-1, 3-5, 5-2)

semifinale 9-12 posto

Romania-Israele 11-10 (8-8) dtr (2-2, 2-2, 2-2, 2-2 - 3-2)

semifinale 9-12 posto

Olanda-Serbia 11-12 (6-6) dtr (1-2, 1-3, 4-1, 0-0 - 5-6)

Semifinali 5° Posto - 8 settembre

Montenegro-Grecia 12-14 (2-1, 3-2, 2-6, 5-5)

Georgia-Francia 5-7 (1-1, 1-2, 1-2, 2-2)

Semifinali - 8 settembre

Ungheria-Spagna 10-8 (2-3, 5-2, 0-2, 3-1)

Croazia-Italia 11-10 (3-2, 3-3, 3-3, 2-2)

finale 11-12 posto

Isarele-Olanda 7-17 (1-4, 1-2, 3-7, 2-4)

finale 9-10 posto

Romania-Serbia 1-17 (1-6, 0-3, 0-4, 0-4)

RISULTATI COMPLETI

foto di Andrea Masini / DBM