Canottaggio, Mondiali: le barche azzurre continuano la corsa verso le finali L'otto maschile con tanti campani quarto in qualifica, venerdì i recuperi per la finale.

La terza giornata di gare dei Mondiali Assoluti di Racice (Rep. Ceca) porta in dote all’Italia del canottaggio le semifinali conquistate dal singolo PR1 maschile e dal doppio Pesi Leggeri femminile, e la finale ottenuta dal quattro con PR3 Mix. In apertura di giornata sulle acque della Labe Arena, Giacomo Perini (CC Aniene) conquista il pass per la semifinale del singolo PR1 maschile – barca della quale lo sculler paralimpico azzurro è fresco del titolo europeo conquistato un mese fa a Monaco – vincendo la sua batteria e regolando con ampio margine di vantaggio tutti gli avversari. Vanno in semifinale nel doppio Pesi Leggeri femminile anche le campionesse olimpiche Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), grazie al secondo posto nel recupero alle spalle della Grecia e davanti alla Polonia. Sempre dai recuperi, in virtù della terza posizione maturata dietro Germania e Francia, accede alla finale iridata il quattro con PR3 misto di Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin (CC Aniene), Greta Elizabeth Muti (SC Olona) e la timoniera Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi).

Le gare odierne hanno segnato poi il debutto nella rassegna iridata dell’otto maschile, con Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Matteo Castaldo (Fiamme Oro), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle) e Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) al timone quarti in qualifica dietro Gran Bretagna, Romania e Stati Uniti, e chiamati così a giocarsi un pass per la finale nei recuperi in programma venerdì. Il quattro senza maschile di Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia) è invece quarto nel suo recupero, e prosegue il percorso iridato per le finaline. Infine, nelle due preliminary race in cui l’Italia era impegnata oggi – entrambe femminili – le azzurre ottengono un primo posto con il due senza Pesi Leggeri e un terzo con il due senza PR3. Domani la quarta giornata dei Mondiali Assoluti vedrà l’Italremo scendere in acqua tra le ore 10.14 e le ore 12.07, con la disputa di ben quattro quarti di finale maschili (singolo e doppio Senior, singolo e doppio Pesi Leggeri) e con il recupero del doppio femminile.

Foto: Mimmo Perna per Canottaggio.org