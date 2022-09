Pallanuoto, dopo Mondiali ed Europei si riparte con la Coppa Italia Gli uomini torneranno in acqua l'8 e il 9 ottobre, una settimana più tardi esordio per le donne.

Dopo la lunga estate dedicata alle Nazionali con un Mondiale ed un Europeo, torna l’attività dei club. L'8 e il 9 ottobre si svolgerà il primo turno di Coppa Italia maschile. In questa fase le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (2 da 3 squadre, 2 da 4), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accedono alla Final Eight in calendario dal 10 al 12 marzo 2023.

Dal 14 al 16 ottobre il primo turno della Coppa Italia femminile: le dieci squadre di A1 femminile sono divise in due gironi da 5, le prime 3 classificate di ogni gruppo si qualificano per la Final Six in programma dal 3 al 5 marzo 2022. Seguono i calendari della prima fase.

Coppa Italia Maschile

I gironi della prima fase (8-9 ottobre)

Girone A - sede Napoli: AN Brescia, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo

Girone B - sede Bogliasco: Pro Recco N e PN, SC Quinto, Nuoto Catania e Bogliasco 1951

Girone C - sede Bologna: RN Savona, Telimar, Anzio Waterpolis e De Akker Team

Girone D - sede Ostia: Pallanuoto Trieste, CC Ortigia e Roma Nuoto

Girone A

Piscina Felice Scandone – Napoli

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

18:00 R.N. Nuoto Salerno – AN Brescia

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

09:30 AN Brescia – C.N. Posillipo

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:30 C.N. Posillipo – R.N. Nuoto Salerno

Girone “B”

Piscina comunale Vassallo - Bogliasco

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

18:00 S.C. Quinto – Pro Recco

19:30 Bogliasco 1951 – Nuoto Catania

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

09:00 Pro Recco – Bogliasco 1951

10:30 Nuoto Catania – S.C. Quinto

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

14:00 Bogliasco 1951 – S.C. Quinto

15:30 Pro Recco – Nuoto Catania

Girone “C”

piscina Carmen Longo - Bologna

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre

14:45 De Akker Team – R.N. Savona

16:15 Telimar – Anzio Waterpolis

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

10:30 R.N. Savona – Telimar

12:00 Anzio Waterpolis – De Akker Team

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:00 R.N. Savona – Anzio Waterpolis

17:30 De Akker Team – Telimar

Girone “D”

Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

1^ Giornata – Sabato 8 Ottobre -

18:30 Pallanuoto Trieste – C.C. Ortigia

2^ Giornata – Domenica 9 Settembre

10:00 Roma Nuoto – Pallanuoto Trieste

3^ Giornata – Domenica 9 Settembre

16:00 C.C. Ortigia – Roma Nuoto

Coppa Italia A1 femminile

I gironi della prima fase (14-16 ottobre)

Girone A - sede Firenze: SIS Roma, Pallanuoto Trieste, RN Florentia, Como Nuoto e Brizz Nuoto

Girone B - sede Bogliasco: Plebiscito PD, L'Ekipe Orizzonte, Bogliasco 1951, Rapallo Pallanuoto e RN Bologna

Girone “A”

Firenze – Piscina “G. Nannini”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

19:30 Como Nuoto – Brizz Nuoto

20:45 R.N. Florentia – Pallanuoto Trieste

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

10:00 Brizz Nuoto – S.I.S. Roma

11:30 Pallanuoto Trieste – Como Nuoto

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

17:00 Pallanuoto Trieste – Brizz Nuoto

18:30 R.N. Florentia – S.I.S. Roma

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:30 S.I.S. Roma – Como Nuoto

11:00 R.N. Florentia – Brizz Nuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

16:00 Pallanuoto Trieste – S.I.S. Roma

17:30 Como Nuoto – R.N. Florentia

Girone “B”

Bogliasco (Ge) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

1^ Giornata – Venerdì 14 Ottobre

19:00 R.N. Bologna – L’Ekipe Orizzonte

20:30 Bogliasco 1951 – C.S. Plebiscito Pd

2^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

09:30 Rapallo Pallanuoto – R.N. Bologna

11:00 L’Ekipe Orizzonte – Bogliasco 1951

3^ Giornata – Sabato 15 Ottobre

18:00 Bogliasco 1951 – Rapallo Pallanuoto

19:30 C.S. Plebiscito Pd – L’Ekipe Orizzonte

4^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

09:00 R.N. Bologna – C.S. Plebiscito Pd

10:30 L’Ekipe Orizzonte – Rapallo Pallanuoto

5^ Giornata – Domenica 16 Ottobre

14:30 Rapallo Pallanuoto – C.S. Plebiscito Pd

16:00 Bogliasco 1951 – R.N. Bologna