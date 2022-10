Scherma, raduno "integrato" tra Olimpici e Paralimpici A Tirrenia presenti anche i campani Curatoli, Gregorio e Pasquino.

E’ iniziato a Tirrenia un raduno speciale, quello delle Nazionali di sciabola. Presente anche il team paralimpico dando seguoto all’idea della Federazione di dare spazio sempre più spesso agli allenamenti “integrati”. Tirrenia è anche sede della seconda tappa di “Un Giorno da Campione” 2022, il premio che la Federazione Italiana Scherma e Kinder Joy of Moving hanno voluto riservare ai vincitori dei titoli italiani Under 14. Si andrà avanti per tre giorni fino a giovedì 6. Tra i tanti azzurri protagonisti ci saranno diversi atleti campani. Tra gli uomini anche il napoletano Luca Curatoli che guida la squadra completata da, rientrante Enrico Berrè, da Gigi Samele, Dario Cavaliere, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre.

Presente la salernitana Rossella Gregorio insieme a Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili.

Nei convocati della squadra paralimpica, guidata da Dino Meglio, c'è anche la sannita Rossana Pasquino. Con lei spazio a Matteo Dei Rossi, Alberto Morelli, Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Andreea Mogos eLoredana Trigilia

Tra i giovani invece i convocati sono Vittorio Pellegatta, Anna Torre, Vittoria Mocci, Andreas Verde, Alice Di Prospero, Matteo Casavecchia, Leonardo Reale e Francesca Romana Lentini.

