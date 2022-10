Mondiali: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro va all'assalto della finale Alle 20:00 c'è la sfida col Brasile, azzurre a caccia della terza finale della storia.

Il grande giorno è arrivato. L’Italvolley femminile va a caccia della finale, la terza della sua storia. Alle 20:00 ad Apeldoorn in Olanda c’è il Brasile da sfidare per continuare a sognare il titolo Mondiale. Le verdeoro hanno battuto le azzurre nella seconda fase ma stasera sarà tutta un’altra storia. Mazzanti è ancora alle prese col dubbio Chirichella, la napoletana, che si era fermata prima del match con la Cina, ha saltato i quarti di finale e potrebbe tornare in campo questa sera. Nessun dubbio invece sull’altra campana Monica De Gennaro. Il libero più forte del pianeta ci sarà per dare alla squadra quel qualcosa in più che servirà per avere una seconda occasione di vincere il Mondiale dopo quella persa del 2018. In casa azzurra c’è tanto entusiasmo e anche consapevolezza nei propri mezzi, ecco perché la veterana De Gennaro ha parlato apertamente, e soprattutto senza nessun timore, di obiettivo medaglia d’oro. A questo punto conta solo vincere e anche per il movimento campano avere due atlete campionesse del mondo sarebbe una grande onore.

“Le sensazioni che provo sono positive” ha spiegato Mazzanti alla vigilia. “Siamo tutti molto felici di essere arrivati qui, che poi è il traguardo che volevamo; ce la vedremo con il Brasile, squadra che conosciamo molto bene e che abbiamo già incontrato spesso quest’anno. Non vediamo l’ora di scendere in campo e affrontare nuovamente questo Brasile contro il quale abbiamo perso e che proprio per questo motivo abbiamo voglia di affrontare nuovamente. Sono delle avversarie di primissimo livello e giocheremo contro in una semifinale mondiale quindi credo che non possa esserci occasione migliorare per giocare contro di loro. Rispetto alla gara precedente dovremo migliorare nel cambio palla, ma ci sono tante cose che abbiamo già analizzato e che da qui a domani continueremo a correggere per farci trovare pronti.

Di Zè Roberto apprezzo il coraggio di prendere decisioni importanti nei momenti topici. Anche contro il Giappone, ad esempio, sotto 2-0 è stato davvero bravo a cambiare la squadra e a ribaltare la partita con un assetto completamento nuovo. Le sue squadre hanno poi la grande capacità di rimanere sempre in partita e di giocare con grande continuità. A tal riguardo ricordo le Olimpiadi di Pechino quando la sua squadra mi rimase impressa”.

