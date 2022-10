Il Giro d'Italia torna in Campania con tre tappe: c'è anche la Napoli-Napoli Arrivo in salita a Lago Laceno, c'è la Atripalda Salerno e poi la passerella tutta partenopea.

Sarà un grande Giro d’Italia. La presentazione dell’edizione 2023, la numero 106, è stata ricca di sorprese. Si parte il 6 maggio dall’Abruzzo, si arriverà il 28 a Roma. Ventuno le tappe, addirittura tre interesseranno la Campania. Le nostre anticipazioni sono state confermate. Martedì 9 maggio, la quarta frazione di 184 km, partirà da Venosa e arriverà in Irpinia, precisamente sulle pendici di Lago Laceno, dove nel 1998 Alex Zulle staccò Marco Pantani che poi si prese la maglia rosa nelle tappe alpine, per il primo vero arrivo in salita dove vedremo all’opera i big della classifica generale.

Il giorno seguente partenza da Atripalda e arrivo a Salerno dopo 172 km per una tappa tutta campana che si annuncia seguitissima. Il clamoroso successo dello scorso anno ha convinto il Direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni a tornare a Napoli per una frazione completamente partenopea di 156 km. Scorci suggestivi, monumenti e una cartolina che farà bene alla Campania e al turismo con paesaggi che non lasceranno indifferenti nemmeno i ciclisti.

Tra le tappe più attese ci sono quelle di montagna. Occhi puntati sull'arrivo in salita a Campo Imperatore, di Crans Montana, del Monte Bordone e dele tre frazioni finali con gli arrivi di Caorle, Val di Zoldo e le Tre Cime di Lavaredo.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche il direttore Mauro Vegni. “Il Giro d’Italia ha due filosofie: la prima sportiva, la seconda è quella di valorizzare e far vedere il nostro territorio. Alcune tappe sono inserite in luoghi che ci permettono di fare promozione. Il Giro d'Italia non viene disegnato con le matite colorate, c’è un lavoro duro da fare. La corsa non viene disegnata per un corridore in particolare, sarebbe impossibile tanti mesi prima". Al termine del suo intervento Vegni ha un applauso per Vincenzo Nibali, leggenda azzurra che ha lasciato il ciclismo appena una settimana fa e non sarà al via dell’edizione 2023. Per il siciliano, due volte vincitore della corsa rosa, un grande applauso di tutta la platea.

Ecco le ventuno tappe del Giro d’Italia 2023:

1) Sabato 6 maggio: Fossacesia Marina-Ortona, 18 km

2) Domenica 7 maggio: Teramo-San Salvo, 204 km

3) lunedì 8 maggio: Vasto-Melfi, 210 km

4) Martedì 9 maggio: Ventosa-Lago Laceno, 184 km

5) Mercoledì 10 maggio: Atripalda-Salerno, 172 km

6) Giovedì 11 maggio: Napoli-Napoli, 156 km

7) Venerdì 12 maggio: Capua-Gran Sasso, 218 km

8) Sabato 13 maggio: Terni-Fosso, 207 km

9) Domenica 14 maggio: Savignano sul Rubicone-Cesena, 33 km

10) Martedì 16 maggio: Scandiano-Vaireggio 190 km

11) Mercoledì 17 maggio: Camaiore-Tortona, 218 km

12) Giovedì 18 maggio: Bra-Rivoli 179 km

13) Venerdì 19 maggio: Ivrea-Crans Montana, 208 km

14) Sabato 20 maggio: Sierre-Cassano Magnano, 194 km

15) Domenica 21 maggio: Seregno-Bergamo, 191 km

16) Martedì 23 maggio: Sabbio Chiese-Monte Bondone, 198 km

17) Mercoledì 24 maggio: Pergine Valsugana-Caorle, 192 km

18) Giovedì 25 maggio: Oderzo-Val di Zoldo, 160 km

19) Venerdì 26 maggio: Longarone-Tre Cime di Lavaredo1 182 km

20) Sabato 27 maggio: Tarvisio-Monte Lussari, 18.6 km

21) Domenica 28 maggio: Roma-Roma, 115 km

PILLOLE STATISTICHE

Per la seconda volta nella storia la Regione Abruzzo darà il via al Giro d’Italia. La prima fu nel 2001.

Per la quinta volta Roma ospiterà la chiusura del Giro d’Italia. Si tratta del 49° arrivo di tappa nella Capitale.

Per la quarta volta la Cima Coppi del Giro non sarà in territorio italiano: 1971, Grossglockner (Austria); 1982, Col d’Izoard (Francia); 1985 Passo del Sempione (Svizzera) e 2023 Colle del Gran San Bernardo (Svizzera).

L’ultima volta che il Giro ha superato i 70 km totali a cronometro risale al 2013 (75,4). Il prossimo anno saranno 70,6

44° arrivo a Napoli per la Corsa Rosa. L’ultima volta è stata nel maggio scorso con la vittoria di Thomas De Gendt

Il Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) vedrà il quinto arrivo nella storia del Giro. I precedenti: 1971, Vicente Lopez-Carril; 1989, John Carlsen: 1999 Marco Pantani e 2018 Simon Yates

8° arrivo a Bergamo. L’ultimo nel 2017 con la vittoria di Bob Jungles.

6° arrivo sul Monte Bondone. Nel 2023 verrà scalato dal versante inedito di Aldeno. I precedenti tutti dal versante di Trento: 1956, Charly Gaul (la tappa della nevicata); 1957, Miguel Poblet; 1978, Wladimiro Panizza; 1992, Giorgio Furlan; 2006, Ivan Basso.

8° arrivo alle Tre Cime di Lavaredo. I precedenti: 1967, Felice Gimondi; 1968, Eddy Merckx; 1974, Jose Manuel Fuente (ultima vittoria al Giro); 1981, Beat Breu; 1989, Lucho Herrera; 2007, Riccardo Riccò; 2013, Vincenzo Nibali (col finale sotto la neve).