Boxe, assegnati i Mondiali 2023. Mouhiidine e Baldassi combatteranno a Tashkent I titoli iridati saranno in palio in Uzbekistan dall'1 al 14 maggio.

Il 2023 sarà un anno importantissimo per i pugili azzurri. Ci sono in programma i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, obiettivo principale, e poi i Mondiali Elite. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore. Dall'1 al 14 maggio i titoli iridati saranno messi in palio a Tashkent in Uzbekistan.

Tra coloro che attendono con ansia questo appuntamento c’è sicuramente Aziz Abbes Mouhiidine, che dopo l’argento del 2021 vuole dare l’assalto al gradino più alto del podio. Per lui il 2023 dovrà essere l’anno della definitiva consacrazione. Anche Michele Baldassi cerca la consacrazione con l’ambizione di un podio iridato e il pass per le Olimpiadi di Parigi. In generale la squadra azzurra punta a riportare i suoi atleti ai Giochi dopo il clamoroso buco di Tokyo 2020, quando per la prima volta dopo tanti anni non c’era nessun rappresentante della squadra maschile.