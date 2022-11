Canottaggio, azzurri in ritiro a Sabaudia per preparare il 2023 Ci sono tanti atleti campani che sognano di arrivare al Mondiale e qualificarsi alle Olimpiadi.

Il 2023 sarà un anno faticoso e molto importante per il canottaggio azzurro. In programma ci sono i Mondiali di qualificazione olimpica in programma a Belgrado in cui la squadra del Direttore Tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, non dovrà sbagliare per qualificare più barche possibili a Parigi 2024. Il lavoro da fare, soprattutto dopo i risultati del Mondiale di Racice dello scorso settembre. È veramente tanto. Bisognerà scegliere gli equipaggi giusti, quelli capaci di lavorare insieme e diventare vincenti. Non sarà facile ma Cattaneo ha a disposizione tanti atleti forti. Intanto la squadra è in raduno a Sabaudia e ci resterà fino al prossimo 27 novembre. Sono 52 gli atleti presenti tra uomini e donne (rispettivamente 30 e 22). Tra loco anche i big del movimento campano come Di Costanzo, Castaldo, Vicino, Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Scalzone, Monfrecola e Colandrea.

Di seguito l’elenco completo convocati:

Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli (CC Aniene), Khadija Alajdi El Idrissi, Gaia Colasante, Leonardo Tedoldi (CUS Torino), Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Simone Venier (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare/SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci, Alice Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Alice Gnatta (SC Lignano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).