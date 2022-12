Canottaggio, Azzurri in raduno a Sabaudia dal 5 dicembre Presenti tanti campani, si tratta dell'ultimo appuntamento del 2022

I remi azzurri non si fermano mai. Il Gruppo Olimpico della Nazionale azzurra è pronto a sostenere il. Terzo raduno nazionale valutativo. Sarà l’ultimo appuntamento di questo faticoso 2022 dove sono andati in scena sia i Mondiali che gli Europei. Si inizia a Sabaudia il 5 dicembre e si andrà avanti fino al 22 prima del rompete le righe per le festività natalizie. Il salernitano Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della nazionale ha convocato 49 atleti (31 uomini e 18 donne) appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23. Il raduno sarà diretto dal DT con la collaborazione dello staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile), Federico Vitale (Allenatore settore Olimpico maschile). Tra i presenti ci sono anche i big del canottaggio campano come Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola e Vincenzo Abbagnale.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli (CC Aniene), Leonardo Tedoldi (CUS Torino), Matteo Lodo, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Simone Venier (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci, Alice Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Alice Gnatta (SC Lignano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).