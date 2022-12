Boxe: non c’è pausa per Mouhiidine, Testa e gli altri azzurri Il gruppo che sogno le Olimpiadi tornerà a casa per Natale ma dal 27 si tornerà in raduno.

Quella verso il 2023 è una vera e propria corsa. I pugili italiani non vedono l’ora di salire sul ring negli appuntamenti in programma col grande obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Sogno, a volte incubo, il ritiro però è il miglior modo per preparare una stagione. Ecco perché non ci si ferma mai.

Attualmente il gruppo Elite azzurro è in raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. Un impegno che terminerà il 23 dicembre. Una breve pausa prima di tornare a lavorare. Natale a casa per poi ripresentarsi dal 27 al 30 dicembre. Diciotto gli uomini convocati per quella finestra, diciassetta le donne. C’è tanta Campania in lista, tra cui spiccano i volti noti di Michele Baldassi e Azziz Abbes Mouhiidine al maschile, Sirine Charaabi, Irma Testa, Assunta Canfora e Angela Carini al femminile. Carte importanti per centrare l’obiettivo a cinque cerchi.

A seguire i raduni azzurri c’è il gotha tecnico del pugilato italiano con Emanuele Renzini che guida il gruppo formato da Riccardo d’Andrea, Laura Tosti, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi, Massimialo Alota e Sumbu Kalambay.