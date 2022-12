Boxe, ecco le date dei Mondiali femminili in India Si combatterà sul ring di Nuova Delhi dal 15 al 31 marzo 2023.

Finalmente ci sono le date. L'IBA ha reso noto che i Mondiali Elite Femminili 2023 avranno luogo a Nuova Delhi in India dal 15 al 31 marzo. La capitale indiana aveva già ospitato la competizione nel 2018 e si appresta a fare il bis nell’anno preolimpico. Questo appuntamento sarà molto importante anche in vista dei Giochi di Parigi 2024.

In casa azzurra ovviamente c’è grandissima attesa per Irma Testa, che dopo l’argento vuole assolutamente l’oro. Occhi puntati anche sulle più giovani come Sirine Charaabi o le più esperte come Assunta Canfora e soprattutto Angela Carini, che dopo l’argento del 2019 sogna di tornare sul podio iridato. In gara, sul ring di Nuova Dehli, saliranno le seguenti dodici categorie di peso: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81, + 81 Kg.