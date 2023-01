Canottaggio, il 2023 parte con un raduno a Sabaudia con tanti campani presenti Ci sono i big del movimento, il salernitano Cattaneo ha convocato 50 atleti.

Coppa del Mondo, Europei e soprattutto i Mondiali con vista su Parigi. Il 2023 della Nazionale italiana di canottaggio sarà intenso. Il direttore tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, è chiamato a fare le scelte giuste per non sbagliare la stagione più importante, quella che porta ai Giochi Olimpici.

Nella squadra c’è tantissima Campania. Diverse sono le pedine da medaglia. Ci sono soprattutto i veterani come Vicino, Castaldo, Di Costanzo e Abagnale che vogliono fortemente restare ai vertici per la terza Olimpiade consecutiva. Non sarà semplice ma bisogna provarci. Il cammino è già deciso: Europei a Bled in Slovenia dal 25 al 28 maggio, proprio in mezzo alle tappe di Coppa del mondo previste a Zagabria la prima, a Varese la seconda e a Lucerna il gran finale. Poi spazio ai Mondiali di Belgrado, in scena dal 3 al 10 settembre. E’ in quell’occasione che ci saranno i primi pass in palio e non ci sarà spazio per esperimenti ma conquistare il tanto ambito biglietto per Parigi.

Intanto il gruppo azzurro è pronto a ritrovarsi a Sabaudia, dal 9 al 26 gennaio, per il primo raduno nazionale valutativo, il quarto della stagione agonistica. Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 50 atleti appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23. Presenti anche i big campani. Il collegiale sarà diretto dal DT con l’ausilio del suo staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli ( Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile), Federico Vitale (Allenatore settore Olimpico maschile).

Di seguito l’elenco dei convocati: Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Valentina Iseppi (CC Aniene), Chiara Ondoli (CC Aniene), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Simone Venier (Fiamme Gialle), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro ), Matteo Castaldo (Fiamme Oro), Pietro Ruta (Fiamme Oro), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Kiri English/Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci (SC Gavirate), Alice Codato (SC Gavirate), Linda De Filippis (SC Gavirate), Patrik Rocek (SC Lario), Alice Gnatta (SC Lignano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).