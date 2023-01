Pallanuoto, Trofeo delle Regioni U14: Campania ko solo in finale Oro alla Lazio che ha battuto gli uomini di Palmieri per 9-8 in una finale avvincente.

Il Trofeo delle Regioni, andato in scena al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, è sempre stato una sorta di rampa di lancio per i giovani talenti. Nella categoria under 14 anche il 2023 ha regalato un torneo bello e avvincente vinto dal Lazio in finale contro la Campania.

Ultimo atto scoppiettante con i ragazzi allenati da Vincenzo Palmieri che sono tornati a casa con l’argento ma la soddisfazione di aver avuto il miglior attacco del torneo con 100 reti realizzate, e soprattutto la miglior difesa insieme alla Liguria con 29 gol subiti. Certamente la sconfitta in finale per 9-8 brucia ma è arrivata dopo un cammino esaltante. Si sono disputate in tutto 56 partite con una classifica finale dove alle spalle di Lazio e Campania si è piazzata la Liguria, altra terra di pallanuotisti.



Finali dal 1° all'8° posto

7/8 posto Lombardia-Abruzzo 12-5 (2-1, 4-1, 2-2, 4-1)

5/6 posto Puglia-Emilia Romagna 6-0 (1-0, 2-0, 1-0, 2-0)

3/4 posto Sicilia-Liguria 4-8 (2-1, 0-2, 1-2, 1-3)

1/2 posto Lazio-Campania 9-8 (1-3, 3-1, 1-1, 4-3)

Finali dal 9° al 14° posto



15/16 posto Sardegna-Calabria 7-8 (1-2, 1-1, 1-3, 4-2)

13/14 posto Toscana-Piemonte 8-11 (3-1, 1-5, 3-3, 1-2)

11/12 posto Marche-Friuli Venezia Giulia 5-9 (1-2, 3-1, 1-2, 0-4)

9/10 posto Veneto- Umbria 9-2 (3-1, 0-0, 3-1, 3-0)



Classifica finale

1. Lazio

2. Campania

3. Liguria

4. Sicilia

5. Puglia

6. Emilia Romagna

7. Lombardia

8. Abruzzo

9. Veneto

10. Umbria

11. Friuli Venezia Giulia

12. Marche

13. Piemonte

14. Toscana

15. Calabria

16. Sardegna



Classifica marcatori

Marangolo (Sicilia) 24 gol

Corelli (Lazio) 20 gol

Morabito (Calabria) 18 gol

Fumo (Friuli Venezia Giulia) 18 gol

Barsanti (Piemonte) 16 gol

Auciello (Puglia) 16 gol

Calzati (Lazio) 16 gol

Botto (Liguria) 15 gol

Morrone (Campania) 13 gol

Dell'Elce (Abruzzo) 13 gol

Brenci (Umbria) 13 gol

Foto: Federnuoto.it