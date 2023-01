Canottaggio, iniziati i raduni di Piediluco e Sabaudia Il campano Cattaneo ha convocato 61 atleti.

Tra Sabaudia e Piediluco, dal 7 gennaio, ci sono 61 atleti che stanno prendendo dando vita al primo collegiale del 2023, anno fondamentale perché dovrà qualificare gli armi alle Olimpiadi di Parigi. Tanti i campani presenti convocati dal salernitano Francesco Cattaneo, direttore tecnico della squadra italiana di canottaggio.

Al Raduno paralimpico a Piediluco, sono presenti 11 atleti rientranti nelle categorie PR1, PR2 e PR3 maschili e femminili (gli allenamenti andranno avanti fino al prossimo 15 gennaio) che sono seguiti dal Capo Allenatore Giovanni Santaniello. Il gruppo Olimpico, invece, si è dato appuntamento è a Sabaudia sulle acque dell’omonimo lago. Un collegiale che si protrarrà fino al 26 gennaio al quale il ditti Cattaneo ha convocato 50 atleti appartenenti alle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23. Entrambi i collegiali serviranno sia per far togliere agli atleti la “ruggine” accumulata durante le festività natalizie e sia per iniziare a verificare lo stato di forma fisica che ognuno di loro possiede attualmente per continuare la preparazione che, al culmine della stagione agonistica 2023, porterà gli atleti alla partecipazione al Mondiale di Qualificazione programmato a Belgrado dal 3 al 10 settembre. Nove mesi durante i quali gli azzurri disputeranno le Coppe del Mondo e gli Europei Assoluti che rappresentano banchi di prova in funzione del varo delle migliori formazioni che saranno definite a ridosso del Campionato del Mondo Assoluto di Belgrado.

Di seguito l’elenco dei convocati:

GRUPPO OLIMPICO – SABAUDIA 9-26 GENNAIO: Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri/SC Padova), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli (CC Aniene), Luca Rambaldi, Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Matteo Sartori, Simone Venier (Fiamme Gialle), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle/SC Pro Monopoli), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca, Kiri English/Hawke (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicolò Carucci, Alice Codato, Linda De Filippis (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Alice Gnatta (SC Lignano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

GRUPPO PARALIMPICO – PIEDILUCO 7-15 GENNAIO: Giacomo Perini, Daniele Stefanoni, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin (CC Aniene), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), Lorenzo Bernard (SC Armida), Luca Conti (CR Pusiano), Mariam Afgey (SC Sebino Lovere), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi).