L'Italboxe vola a Marrakech con i big Testa e Mouhiidine Gli azzurri prenderanno parte al Trofeo Internazionale Mohammed VI.

Si svolgerà a Marrakech, in Marocco, da martedì 31 gennaio a domenica 12 febbraio la sesta edizione del “Trofeo Internazionale Mohammed VI”. Un torneo di alto livello, rientrante nella categoria Golden Belt Series della IBA, a cui prenderanno parte 254 pugili provenienti da 33 nazioni. Si tratta di un test probante e atteso per la squadra azzurra che, in vista dei Mondiali femminili e maschili, si presenterà con tutti i big sul ring. Va ricordato che il 2023, oltre alle due competizioni iridate, prevede anche i Giochi Europei di giugno in Polonia dove verranno assegnati i primi pass per Parigi 2024.

Tra le donne presenti le atlete campane Sirine Charaabi, Assunta Canfora e soprattutto Irma Testa. Tra gli uomini occhi puntati soprattutto sul vicecampione del mondo e medaglia d’oro agli Europei Aziz Abbes Mouhiidine.